Global_Chronicles
УАЗ получил сертификат на дизельный грузовик «Профи»
Ульяновский автозавод получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на дизельную версию легкого грузовика УАЗ «Профи».

УАЗ готовится расширить линейку своего коммерческого транспорта. В реестре появился сертификат на новую силовую установку для модели «Профи».

Новую версию оснастили дизельным двигателем производства «Соллерс». Его характеристики: 2-литровый объем, 136 лошадиных сил и крутящий момент в 320 Н•м. С ним работает шестиступенчатая «механика» того же производителя.

Сертификат открывает путь к продажам. Первыми покупателям предложат заднеприводную модификацию фургона. Эта информация следует из индекса модели в реестре ОТТС.

Параллельно с этим в УАЗе подтвердили текущие приоритеты. Компания не намерена в ближайшей перспективе заниматься гибридами или кардинально обновлять модель Hunter. Основной фокус — на технике с классическими двигателями внутреннего сгорания.

#уаз #дизель #оттс #профи #коммерческий автомобиль
Источник: gazeta.ru
