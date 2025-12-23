Сайт Конференция
Global_Chronicles
Новый внедорожник Rox Adamas от дизайнеров Ferrari будет собираться в России с 2026 года
Компания Rox Motor получила сертификат ОТТС для нового гибридного внедорожника Rox Adamas. Это открывает путь к его продажам в России. Автомобиль разработала итальянская дизайн-студия Pininfarina, известная по работам для Ferrari и Rolls-Royce.

На российском рынке скоро появится новый флагманский внедорожник с громким именем в истории дизайна. Модель Rox Adamas официально одобрена для продаж.

Автомобиль прошел сертификацию и получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Это значит, что его можно будет легально регистрировать и обслуживать у официальных дилеров.

За внешний вид отвечала итальянская студия Pininfarina, которая работала над Ferrari, Maserati и Rolls-Royce. В экстерьере Adamas видны чистые линии и квадратные формы. Отличительные черты — золотые литеры ROX на решетке радиатора и золотая окантовка логотипа.

Техническая основа — гибридная система REEV (Range Extended Electric Vehicle). Заявленный запас хода достигает 1300 км. Инженеры использовали новый мотор-генератор от Mitsubishi, обещая снижение расхода топлива.

Внедорожные возможности усилила пневматическая подвеска закрытого типа на азоте. Она позволяет регулировать клиренс, добавляя к стандартным 210 мм еще 50 мм. Глубина преодолеваемого брода — до 75 см. Для комфорта все двери оснастили доводчиками.

Безопасность соответствует стандартам C-NCAP (5 звезд). В салоне установили восемь подушек, включая новые боковые для пассажиров второго ряда.

Важный момент — локализация. Как заявила директор департамента продаж Rox Motor в Sinomach Auto Екатерина Зарубина, Adamas станет первой моделью марки, которую начнут собирать в России. Сначала это будет крупноузловая сборка, а со следующего года планируют перейти на мелкоузловую с российскими поставщиками.

Цены и комплектации объявят в первом квартале будущего года. Производитель также пообещал специальную версию с функцией для рынков с «грязным климатом».

#внедорожник #гибрид #локализация #pininfarina #rox motor #rox adamas
Источник: avtonovostidnya.ru
Написать комментарий (0)
Сейчас обсуждают

Терминатор
00:45
Малость прибавило да и ладненько чем ничего.
Нативный драйвер NVMe ускоряет SSD в Windows 11 до 85%
Dentarg
00:33
Он же там уже в командной строке, не? А гуишный вариант так и остался настолько кривым и морально устаревшим, что его выпилили.
Нативный драйвер NVMe ускоряет SSD в Windows 11 до 85%
Терминатор
00:19
Если у тебя Windows 8 тебе это не поможет. Нативный драйвер NVMe ускоряет SSD в Windows 11. а Тест WSAT.
Нативный драйвер NVMe ускоряет SSD в Windows 11 до 85%
Пузо
00:13
Блин, все владельцы gcn 1.0/1.1 кому не лень сидели на amdgpu ещё в конце десятых годов. Решалось правкой одного конфига и перезагрузкой.
Radeon HD 7950 показала прирост FPS в играх до 83% при использовании драйвера AMDGPU в Linux
Dentarg
00:11
Это что, Windows 8?
Нативный драйвер NVMe ускоряет SSD в Windows 11 до 85%
Терминатор
23:34
Вот файл готовый нажимаешь на него и перегружаешь ПК и всё готово. https://disk.yandex.ru/d/KsRnUbhCyI4NaQ Скорость увеличилась не намного. Пример было 9.6 стало 9.65
Нативный драйвер NVMe ускоряет SSD в Windows 11 до 85%
КОТ
23:16
https://www.deskmodder.de/blog/2025/12/18/windows-11-auch-mit-nativer-nvme-unterstuetzung/
Нативный драйвер NVMe ускоряет SSD в Windows 11 до 85%
КОТ
23:09
Всё о людях думают, опять запреты и ограничения, вместо контроля производства. Когда в этой Думе думать начнут, а не штамповать одни запреты? От этого качество смесей не поменяется.
Депутат Госдумы Татьяна Буцкая предлагает продавать детские молочные смеси по назначению врача
Alexander Muz
23:00
Просто добавьте мыла на максимум :D
Даже RTX 5090D и Ryzen 9 9950X3D не смогли обеспечить 60 fps в 5K с DLSS в Cyberpunk 2077
Дмитрий Беляев
22:37
Где скачать?)
Нативный драйвер NVMe ускоряет SSD в Windows 11 до 85%
