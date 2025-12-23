Компания Rox Motor получила сертификат ОТТС для нового гибридного внедорожника Rox Adamas. Это открывает путь к его продажам в России. Автомобиль разработала итальянская дизайн-студия Pininfarina, известная по работам для Ferrari и Rolls-Royce.

На российском рынке скоро появится новый флагманский внедорожник с громким именем в истории дизайна. Модель Rox Adamas официально одобрена для продаж.

Автомобиль прошел сертификацию и получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Это значит, что его можно будет легально регистрировать и обслуживать у официальных дилеров.

За внешний вид отвечала итальянская студия Pininfarina, которая работала над Ferrari, Maserati и Rolls-Royce. В экстерьере Adamas видны чистые линии и квадратные формы. Отличительные черты — золотые литеры ROX на решетке радиатора и золотая окантовка логотипа.

Техническая основа — гибридная система REEV (Range Extended Electric Vehicle). Заявленный запас хода достигает 1300 км. Инженеры использовали новый мотор-генератор от Mitsubishi, обещая снижение расхода топлива.

Внедорожные возможности усилила пневматическая подвеска закрытого типа на азоте. Она позволяет регулировать клиренс, добавляя к стандартным 210 мм еще 50 мм. Глубина преодолеваемого брода — до 75 см. Для комфорта все двери оснастили доводчиками.

Безопасность соответствует стандартам C-NCAP (5 звезд). В салоне установили восемь подушек, включая новые боковые для пассажиров второго ряда.

Важный момент — локализация. Как заявила директор департамента продаж Rox Motor в Sinomach Auto Екатерина Зарубина, Adamas станет первой моделью марки, которую начнут собирать в России. Сначала это будет крупноузловая сборка, а со следующего года планируют перейти на мелкоузловую с российскими поставщиками.

Цены и комплектации объявят в первом квартале будущего года. Производитель также пообещал специальную версию с функцией для рынков с «грязным климатом».