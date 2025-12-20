Основатель девелоперской компании Baza Development Марк Заводовский предложил ввести в России страхование титула для сделок на вторичном рынке жилья. Это, по его мнению, защитит добросовестных покупателей от мошеннических схем третьих лиц, подобных истории с Ларисой Долиной.

Покупка квартиры на вторичном рынке в России до сих пор остается рискованной. Все чаще добросовестные покупатели из-за действий мошенников теряют и жилье, и деньги, оставаясь при этом с ипотекой.

Марк Заводовский в интервью ТАСС заявил, что универсального решения всех рисков нет. Проблему надо решать комплексно. Первое, что он предлагает, — это ввести специальное «страхование титула для сделок с жильем».

Эксперт напоминает о громком прецеденте — деле Ларисы Долиной. Сначала суд лишил покупательницу квартиры, оставив ее и без денег, и с ипотечным долгом. Только Верховный суд позднее вынес решение в ее пользу. Таких случаев, по оценке самого Заводовского, в год набирается свыше трех тысяч.

Пока такого страхования нет, Заводовский советует покупателям действовать на опережение. Нужно обязательно привлекать к сделке юристов, нотариусов и риелторов. Необходима тщательная проверка всего: документов на квартиру, дееспособности продавца, полномочий его представителей.

В договоре, по его словам, стоит указывать реальную стоимость жилья, прописывать порядок урегулирования споров и серьезные штрафы за срыв сделки не по вине покупателя.

Заводовский отметил, что нынешние нормы Гражданского кодекса дают некоторую защиту, а прецедент Верховного суда по делу Долиной задает правильный вектор. Но это не гарантия. Специальная страховка титула могла бы стать для добросовестного покупателя надежным финансовым щитом в случае суда с мошенниками.