Global_Chronicles
Wildberries планирует выйти на рынок онлайн-кинотеатров
Маркетплейс Wildberries изучает возможность запустить собственный онлайн-кинотеатр.

Крупнейший российский маркетплейс Wildberries продолжает расширять границы своего бизнеса за пределы электронной коммерции. На этот раз компания нацелилась на рынок развлечений.

Три источника РБК на медиарынке сообщили, что Wildberries активно работает над созданием собственного онлайн-кинотеатра. Планы по запуску сервиса компания может реализовать уже в будущем году.

Источники отмечают, что за контентную часть проекта может отвечать известный продюсер Артур Джанибекян. Его продюсерский центр Originals Production, который частично принадлежит Национальной Медиа Группе, в следующем году завершает эксклюзивный контракт на производство сериалов для онлайн-кинотеатра Okko. По имеющейся информации, стороны пока не обсуждают продление этого соглашения.

Несмотря на то что в этом году Wildberries вела переговоры о покупке одного из крупнейших независимых игроков — онлайн-кинотеатра «Иви», сделка не состоялась. Менеджмент «Иви», чья выручка в прошлом году выросла на 38%, предпочитает развивать платформу самостоятельно. Теперь маркетплейс рассматривает возможность создания сервиса с нуля.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ отказались от комментариев по этому поводу, назвав информацию слухами. Представители Национальной Медиа Группы и Okko также не стали комментировать возможные изменения в партнёрствах.

Этот шаг логично вписывается в амбициозную стратегию Wildberries по созданию многопрофильной цифровой экосистемы, сопоставимой с западными гигантами вроде Amazon, у которых есть свои видеосервисы. В последнее время компания активно диверсифицирует бизнес: запустила социальную сеть Wibes, тестирует такси в Беларуси и Узбекистане, а также приобрела сеть косметических магазинов «Рив Гош» и туроператора Fun&Sun.

Выход на рынок стриминга, где лидируют «Кинопоиск» («Яндекс»), «Иви» и Wink («Ростелеком» и НМГ), станет для Wildberries новым вызовом. Успех будет во многом зависеть от качества оригинального контента и способности интегрировать новый сервис в существующую экосистему с многомиллионной аудиторией.

#маркетплейс #стриминг #рбк #онлайн-кинотеатр #медиарынок #:** wildberries
Источник: rbc.ru
