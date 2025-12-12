Тропические леса Амазонки приближаются к климатическому режиму, которого на Земле не было 10 миллионов лет. Ученые прогнозируют резкий рост числа жарких засушливых дней, что приведет к массовой гибели деревьев.

Обычно мы думаем, что леса Амазонки бесконечно влажные. Но исследование показывает обратное: сухие и жаркие периоды там становятся все дольше. Причем скоро они будут растягиваться на полгода. И у деревьев не останется шансов, утверждает издание Live Science.

Ведущий автор исследования Джефф Чемберс (Jeff Chambers), профессор географии из Калифорнийского университета в Беркли (University of California, Berkeley), вместе с коллегами проанализировал данные за 30 лет. Они взяли участок леса к северу от бразильского города Манаус и смотрели на температуру, влажность почвы и даже на движение воды внутри стволов деревьев.

Вывод оказался неутешителен. Климат в этом регионе движется к режиму, который ученые называют «гипертропическим». Последний раз нечто подобное было на планете в периоды эоцена и миоцена — от 40 до 10 миллионов лет назад. Тогда средняя температура на Земле была гораздо выше. Сейчас в Амазонии сильная засуха длится всего несколько дней или недель в году. К 2100 году таких дней может стать до 150. То есть почти половина года. «Это выходит за рамки того, что мы сейчас считаем тропическим лесом», — говорит Чемберс.

Для деревьев это катастрофа. Когда начинается жара, они закрывают поры на листьях, чтобы сохранить влагу. Но вместе с водой они перестают поглощать углекислый газ (CO₂), который им нужен для жизни и роста. Получается, дерево может погибнуть, по сути, от голода. Есть и вторая проблема. Если влажность почвы падает ниже критической отметки, в сосудах дерева образуются пузырьки воздуха — эмболии. Как тромб у человека. Они блокируют движение воды и питательных веществ по стволу. «Если эмболий будет достаточно много, дерево просто погибнет», объясняет Чемберс.

Ежегодная гибель деревьев в Амазонии сейчас чуть выше 1%. К концу века она может подскочить до 1,55%. Цифра кажется небольшой, но в масштабах всего леса это огромные потери. Причем, сильнее всего пострадают быстрорастущие виды, которым нужно много воды и CO₂. Их место, возможно, займут медленнорастущие, вроде дерева хандроантус золотистоцветковый (Handroanthus chrysanthus) или диптерикс микранта (Dipteryx micrantha). Если, конечно, они сами выдержат.

Более того, такой же климатический сдвиг может произойти в лесах Западной Африки и Юго-Восточной Азии. А ведь тропические леса — главные поглотители углекислого газа на планете. Если они начнут гибнуть, углеродный цикл нарушится, и изменение климата только ускорится.