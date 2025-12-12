Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Live Science: В лесах Амазонии наступает гипертропический климат - засуха приведёт к гибели деревьев
Тропические леса Амазонки приближаются к климатическому режиму, которого на Земле не было 10 миллионов лет. Ученые прогнозируют резкий рост числа жарких засушливых дней, что приведет к массовой гибели деревьев.

Обычно мы думаем, что леса Амазонки бесконечно влажные. Но исследование показывает обратное: сухие и жаркие периоды там становятся все дольше. Причем скоро они будут растягиваться на полгода. И у деревьев не останется шансов, утверждает издание Live Science.

Ведущий автор исследования Джефф Чемберс (Jeff Chambers), профессор географии из Калифорнийского университета в Беркли (University of California, Berkeley), вместе с коллегами проанализировал данные за 30 лет. Они взяли участок леса к северу от бразильского города Манаус и смотрели на температуру, влажность почвы и даже на движение воды внутри стволов деревьев.

Вывод оказался неутешителен. Климат в этом регионе движется к режиму, который ученые называют «гипертропическим». Последний раз нечто подобное было на планете в периоды эоцена и миоцена — от 40 до 10 миллионов лет назад. Тогда средняя температура на Земле была гораздо выше. Сейчас в Амазонии сильная засуха длится всего несколько дней или недель в году. К 2100 году таких дней может стать до 150. То есть почти половина года. «Это выходит за рамки того, что мы сейчас считаем тропическим лесом», — говорит Чемберс.

Для деревьев это катастрофа. Когда начинается жара, они закрывают поры на листьях, чтобы сохранить влагу. Но вместе с водой они перестают поглощать углекислый газ (CO₂), который им нужен для жизни и роста. Получается, дерево может погибнуть, по сути, от голода. Есть и вторая проблема. Если влажность почвы падает ниже критической отметки, в сосудах дерева образуются пузырьки воздуха — эмболии. Как тромб у человека. Они блокируют движение воды и питательных веществ по стволу. «Если эмболий будет достаточно много, дерево просто погибнет», объясняет Чемберс.

Ежегодная гибель деревьев в Амазонии сейчас чуть выше 1%. К концу века она может подскочить до 1,55%. Цифра кажется небольшой, но в масштабах всего леса это огромные потери. Причем, сильнее всего пострадают быстрорастущие виды, которым нужно много воды и CO₂. Их место, возможно, займут медленнорастущие, вроде дерева хандроантус золотистоцветковый (Handroanthus chrysanthus) или диптерикс микранта (Dipteryx micrantha). Если, конечно, они сами выдержат.

Более того, такой же климатический сдвиг может произойти в лесах Западной Африки и Юго-Восточной Азии. А ведь тропические леса — главные поглотители углекислого газа на планете. Если они начнут гибнуть, углеродный цикл нарушится, и изменение климата только ускорится.

#изменение климата #засуха #амазонка #гипертропический климат #тропические леса
Источник: livescience.com
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft анонсировала крупное обновление для Windows 11, которое повысит игровую производительность
4
Новый российский электровоз «Орлец» вышел на финальные испытания перед запуском в серию
+
Новый российский трамвай «Синара» прошёл сертификацию и готов к серийному выпуску
+
JayzTwoCents: Intel LGA 1700 на DDR4 — оптимальный вариант для сборки ПК из-за роста цен на DDR5
6
В России разработан самый тяжёлый автогрейдер в истории отечественного машиностроения
+
Microsoft планирует сделать Windows 11 лучшей платформой для игр и перечислила игровые улучшения ОС
10
ОАК передала ВКС России очередную партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
+
«Игромания» открыла предзаказы на первый печатный номер своего возрожденного журнала
6
Компания «Ростсельмаш» представила новый трактор «Ростсельмаш 3580» с 580-сильным двигателем и АКПП
+
Microsoft пообещала кардинально ускорить работу Windows 11 в играх за счёт масштабных обновлений
+
В России создали самый тяжёлый автогрейдер в истории страны массой 35 тонн
3
Королевский колледж Лондона: теобромин из тёмного шоколада замедляет старение
+
AMD представила FSR Redstone с генерацией кадров и реконструкцией лучей только для Radeon RX 9000
4
Вертолёт «Ансат-М» с российскими двигателями ВК-650В совершил уже 10 испытательных полётов
+
Китай поднял в воздух первый в мире 16-тонный БПЛА с возможностью в запускать в полёте рои дронов
+
Microsoft исправила проблемы с играми на видеокартах AMD в Windows 11
+
YouTube тестирует в мобильном приложении экспериментальный режим «Создать» на основе ИИ
+
На торгах в Москве представят коллекцию русской живописи XIX—XX веков стоимостью 2,5 млрд рублей
+
Планетолог из НАСА Марк Мэтни предложил новое научное объяснение Вифлеемской звезды
3
Док-станцию для видеокарт UGREEN CM980 оснастили блоком питания 850 Вт и портами OCuLink и USB4
1

Популярные статьи

Запасной компьютер дома - для чего пригодится и как собрать его за копейки в 2025 году
13
Как я заставил Windows 10 летать на своём древнем ноутбуке
14
Д-30Ф6 – история уникального двигателя, завоевавшего небо
9
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
445
«Обнаружен вирус» или как нас выживают с Windows 10
34
Краткий обзор легендарной медиафраншизы «Хэллоуин»
+
Почему я считаю 2025 год самым неудачным в истории Steam — обзор главных проблем и просчетов Valve
17
Доверие в голосовых чатах Telegram может быть опасным
2

Сейчас обсуждают

pasha999
11:59
Ты уже рот прополаскал после того как тебе туда дали сегодня ??
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Кот Шрёдингера
11:59
Непранов настоящий мужчина. А вы все девочки бьётесь в истерике. Прикольно смотреть как он вас всех нахлабучивает.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
prick
11:58
Ты реально д0лб0ёб фризящий. Где я тут что нахваливаю?
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют шиза Бернигана
11:57
Берниган у нас проходит курс клизмирования,с перцем.Пока мало эффекта.Жду терминатора.там еще у нас в палате и Тот самый порванный owzod -его купировали
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
prick
11:57
Блеат, ты её покажи, долб@ёб со справкой
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
pasha999
11:54
Фризы это как раз к кончине и ссанине 3050.Но ладно 3050 -ниже посмотри как он играет на 5090.Там последняя стадия паркинсона у персов.вы два клоуна
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Lubitel 32
11:54
Вынужден согласится нынешний ААА сегмент дышит через ИВЛ с чуть более чем прямой кардиограммой в плане креатива.
Воспоминание об игре «Tom Clancy’s Splinter Cell: Conviction»
prick
11:51
непран, тебя тоже это касается на счёт твоей волосатой задницы! Чтоб оба свои тухлодырые задницы выбрили, а я пойду в лес за черенком и побольше
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Lubitel 32
11:51
Хорошая игра, но ей как и DeusEx 2 сильно "помог" ориентир на консоли. Из за чего локации тесные аж до клаустрофобии. Хорошее можно найти и в ней например эффектные сцены в стиле Борна. Правда они же...
Воспоминание об игре «Tom Clancy’s Splinter Cell: Conviction»
Roditch
11:51
Учитывая масштабы коррупции в Литве...
В Литве построят завод по производству танков Leopard 2A8
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter