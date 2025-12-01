Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
Astro Mechanica и Helix разрабатывают уникальный адаптивный двигатель для полетов на скорости 3 Маха
Американский стартап Astro Mechanica совместно с британской компанией Helix приступил к созданию гибридно-электрического авиационного двигателя Duality для сверхзвуковых самолетов следующего поколения.

Возвращение экономичных сверхзвуковых полетов упирается в двигатель. Американские и британские инженеры предложили радикальное решение: создать одну силовую установку, которая сможет подстраиваться под скорость, меняя принцип работы.

Проект стартапа Astro Mechanica и компании Helix, специализирующейся на электромоторах, называется Duality. Его архитектура ломает привычную схему. Здесь газовая турбина не связана механически с компрессором или вентилятором. Ее задача — только вырабатывать электроэнергию. А уже эту энергию используют независимые электродвигатели Helix, которые и приводят в движение все необходимые компоненты.

Благодаря такому разделению, одна физическая конструкция выполняет функции трех разных двигателей. На взлете и при полете на дозвуковой скорости система работает в режиме экономичного турбовентиляторного двигателя. Для разгона до сверхзвука она переключается в режим турбореактивного двигателя. А когда скорость превышает два числа Маха, конструктивные элементы двигателя позволяют ему работать по принципу прямоточного воздушно-реактивного двигателя, максимально эффективного на высоких скоростях.

Успех всей затеи зависит от электромоторов. Они должны быть исключительно мощными и при этом легкими. В текущем прототипе используются четыре двигателя Helix, каждый из которых весит чуть более 30 кг, но выдает 400 кВт мощности. Высокая удельная мощность (соотношение мощности к весу) — критически важный параметр. Без таких легких и мощных моторов вся гибридная система стала бы неподъемной и теряла всякий смысл.

Для снижения воздействия на окружающую среду инженеры планируют использовать сжиженный природный газ (СПГ), который дает на 30% меньше выбросов CO₂ по сравнению с керосином.

Однако путь к созданию коммерческого сверхзвукового самолета долог. Основные трудности — уложиться в жесткие весовые лимиты и подтвердить топливную эффективность во всех режимах. Поэтому Astro Mechanica намерена сначала предложить технологию для оборонных задач, где циклы испытаний короче. Это позволит ускорить разработку. Проект уже привлек $27 млн, включая инвестиции от United Airlines Ventures. По планам, летающий демонстрационный образец может быть готов в течение трех лет.

#авиация #гибридный двигатель #сверхзвуковые полеты #helix #astro mechanica
Источник: aerospaceglobalnews.com
Сейчас обсуждают

Виктор Дорн
22:56
Хорошо что есть кому планировать, жаль делать некому. А то у инженеров там очередь на росс, Зевс, федерацию и ангару многоразовую))
Информатор сообщил о характеристиках четырех моделей Intel Core Ultra 400 с кэшем bLLC до 288 МБ
Шинбулаев Руслан
22:55
Так это не Леса выделяют СО2, а все таки человек😆😆😆Попался на кликбейт😉
Леса Африки начали выделять больше CO2, чем поглощать
Виктор Тарасов
22:38
Ей не заплатили за рекламу
YouTube-блогер месяц использовала Apple Vision Pro в качестве внешнего экрана для своих гаджетов
Mallory
22:36
> В 20 версии хватало и двух гигабайт ОЗУ для запуска и работы операционной системы. Стоит ли говорить, как сильно это глупое решение ограничивает распространение операционной системы на компьютерах и...
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
ark-bak
22:35
Голуби - срущие, курлыкающие, раздражающие, ходящие супчики.
Что я узнал в результате своих пятилетних наблюдений за птицами в городе
Юра Дэсара
22:20
Poco x7, обновление до сих пор не прилетело
Poco X7, Poco X7 Pro и Redmi Note 14 Pro получили обновление HyperOS 3
Кот Шрёдингера
22:03
опущенный это ты про себя, мокрый фетишист луж? слышу, твой словарь всё глубже в говно погружается, как и твои аргументы. продолжай, может, ещё пару раз перданёшь тебя изберут королём говносекты
1000 публикаций автора Zystax на Overclockers.ru – вспоминаем 135 самых полезных в 2025 году
Voldemaar
21:57
Так это он во имя мира заявил, "уйдёшь - будет мир".
WSJ: Трамп не исключил применения силы в случае отказа Мадуро уйти добровольно в отставку
Voldemaar
21:55
Вот это чисто-американский подход!
WSJ: Трамп не исключил применения силы в случае отказа Мадуро уйти добровольно в отставку
Voldemaar
21:53
MTW 8300-8500 kg
Sapphire готовит материнскую плату PURE X870A WIFI7 в белой расцветке
