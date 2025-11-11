Континенты оказались донорами для вулканов: их глубинный материал тысячами лет подпитывает извержения в океане. Международная группа геологов обнаружила неизвестный ранее механизм, объясняющий появление континентальных материалов в океанических вулканах.

Загадка океанических вулканов, извергающих континентальные породы, нашла решение. Геологи описали механизм, при котором фрагменты континентов перемещаются через мантию и изменяют состав океанических пород.

Десятилетия ученые не могли понять, как континентальные химические элементы оказываются на вулканических островах вроде острова Рождества в Индийском океане. Старые теории не давали полного объяснения. Речь о гипотезах про горячие потоки пород, поднимающиеся из глубокой мантии (так называемые мантийные плюмы), и про переработку океанических отложений на границах плит.

Новое исследование в Nature Geoscience предлагает другой механизм. Континенты отслаиваются снизу, с глубины 150-200 километров. Тектонические силы растягивают континентальные плиты, и вдоль их основания начинает двигаться «мантийная волна». Она медленно, но верно сдирает слои пород с континентального основания.

Эти фрагменты потом перемещаются по мантии — иногда больше чем на 1000 километров. Попадая в океаническую мантию, они «загрязняют» местные породы и создают топливо для вулканов. Причем процесс этот может длиться десятки миллионов лет после того, как континенты уже разделились.

Ученые проверили теорию на примере подводных гор Индийского океана, которые образовались после распада Гондваны 100 миллионов лет назад. Анализ показал: сразу после раскола суперконтинента произошел мощный выброс магмы с континентальными элементами. Затем этот сигнал постепенно слабел — как раз по мере того, заканчивалось «шелушение» (continental peeling).

Открытие не отменяет существующие теории о мантийных плюмах, но добавляет важный элемент в понимание того, как устроена геологическая активность Земли. Континенты влияют на вулканизм даже там, где их давно нет.