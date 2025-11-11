Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Геологи смогли объяснить происхождение материковых пород в извержениях океанических вулканов
Континенты оказались донорами для вулканов: их глубинный материал тысячами лет подпитывает извержения в океане. Международная группа геологов обнаружила неизвестный ранее механизм, объясняющий появление континентальных материалов в океанических вулканах.

Загадка океанических вулканов, извергающих континентальные породы, нашла решение. Геологи описали механизм, при котором фрагменты континентов перемещаются через мантию и изменяют состав океанических пород.

Десятилетия ученые не могли понять, как континентальные химические элементы оказываются на вулканических островах вроде острова Рождества в Индийском океане. Старые теории не давали полного объяснения. Речь о гипотезах про горячие потоки пород, поднимающиеся из глубокой мантии (так называемые мантийные плюмы), и про переработку океанических отложений на границах плит.

Новое исследование в Nature Geoscience предлагает другой механизм. Континенты отслаиваются снизу, с глубины 150-200 километров. Тектонические силы растягивают континентальные плиты, и вдоль их основания начинает двигаться «мантийная волна». Она медленно, но верно сдирает слои пород с континентального основания.

Эти фрагменты потом перемещаются по мантии — иногда больше чем на 1000 километров. Попадая в океаническую мантию, они «загрязняют» местные породы и создают топливо для вулканов. Причем процесс этот может длиться десятки миллионов лет после того, как континенты уже разделились.

Ученые проверили теорию на примере подводных гор Индийского океана, которые образовались после распада Гондваны 100 миллионов лет назад. Анализ показал: сразу после раскола суперконтинента произошел мощный выброс магмы с континентальными элементами. Затем этот сигнал постепенно слабел — как раз по мере того, заканчивалось «шелушение» (continental peeling).

Открытие не отменяет существующие теории о мантийных плюмах, но добавляет важный элемент в понимание того, как устроена геологическая активность Земли. Континенты влияют на вулканизм даже там, где их давно нет.

#геология #вулканы #континенты #мантия земли
Источник: nature.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Астрономы заметили у межзвездного объекта 3I/ATLAS несколько направленных в разные стороны хвостов
1
Dryad Global Maritime Security: Китай заключил тайное соглашение «нефть в обмен на оружие» с Ираном
1
Samsung может поднять цену на выходящий в феврале смартфон Galaxy S26 Ultra
+
В Якутии начинается формирование крупного промышленного кластера на базе месторождения Кючус
+
Ученым впервые удалось зафиксировать сигнал от кометы 3I/ATLAS
4
Археологи нашли следы древней инженерии в болотах Боливии
1
Армия США испытала систему для защиты военных баз от БПЛА
2
В России введут технологический сбор на электронику для поддержки отечественной микроэлектроники
21
YouTube не работает с блокировщиками рекламы преимущественно в браузерах на базе Chromium
1
Маркетплейсы во время распродаж создают иллюзию выгодных скидок
2
В «Ростехе» разработали единую систему управления промышленными роботами
+
Проект по корпусированию чипов «Байкал-М» признан успешным и закрыт из-за дефицита компонентов
1
После тайфуна во Вьетнаме были обнаружены останки средневекового корабля
+
ОАК успешно испытала «Суперджет» с ПД-8 в «бассейне» на устойчивость двигателей к воде
+
На заводе «БелДжи» начали собирать первые электрокары Geely EX5
+
«АвтоВАЗ» показал видео с ходовых испытаний нового кроссовера Lada Azimut
4
Китай начал серийное производство нового танка Type 100 с необитаемой башней
1
Ноутбуки Apple MacBook Pro M6 Pro и M6 Max получат экраны OLED и обновлённый дизайн
2
В России стартовал набор добровольцев и резервистов для охраны критически важных объектов
3
der8auer проверил эффективность системы охлаждения нового корпуса Corsair Air 5400 XL
+

Популярные статьи

«Хищник: Планета смерти» - дно уже совсем близко (краткий обзор фильма)
8
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
72
Собираем игровой ПК на RTX 5060 Ti, пока рост цен на чипы памяти не сделал эту видеокарту роскошью
24
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать: встраиваемый винный шкаф, мультистайлер и другие
+
«Это происходит на PlayStation» — Sony тонко высмеивает Xbox в новой рекламной кампании
4
Как Steam Deck спасает игровую индустрию и возвращает к жизни старые ПК
1
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
3
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
7
«Turok»: война с динозаврами из прошлого (краткий обзор старой игры)
1

Сейчас обсуждают

[IRanPast]
18:15
Кормить его лучше отрубями с овощами, но держать только на цепи. Вдруг ненароком покусает кого
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
Imeron
18:06
По тому что тогда нельзя будет упомянуть Линукс, И его перестанут читать ради смеха. Ну вот он пытается поставить 3 ОС на диск. 3 ОС жалуется ему что место в МБР закончилось. Зачем читать что там пишу...
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
Алескандр Индустриевич
17:51
Сегодня тобой люди интересовались, спрашивали: - в каком зоопарке Бернигана показывают и можно ли тебя будет погладить, покормить, за ушком почесать и пупок? Кстати в связи с этим вопрос, а у тебя пу...
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
[IRanPast]
17:51
Как бы не новость
Hardware Unboxed: Ryzen 5 7500F быстрее Core i5-12400F в играх на 20%
Алескандр Индустриевич
17:41
Это что бы было НАТО удобней взрывать Северные потоки и их аналоги. А то бедные сшанцы намаялись без такой подводной лодки, готовясь взорвать Северные потоки. А теперь вот шведцы для этих целей выкати...
Saab представила проект первой подводной лодки 5-го поколения для ведения операций на морском дне
Iezon Din'alt
17:40
с математикой у аффтора явно проблемки..
Как Steam Deck спасает игровую индустрию и возвращает к жизни старые ПК
Алескандр Индустриевич
17:38
Много понимают эти археологи, это был холодильник древних укров для горилки и конфэтив из сала, об этом знают все школьники украины изучающие историю по выданным им учебникам "истории" от фонда Сороса
Археологи нашли в Германии древнеримский «холодильник» возрастом около 2000 лет
Анатолий Телицин
17:03
Кто будет душить Беларусь?! Если в Европе практически никому нет до неё дела? Там если и вспоминают, то в свете того, что мигранты хотели со стороны Беларуси попасть в Польшу или Литву.
Лукашенко заявил о планах получить свыше $9 млрд от экспорта продовольствия
Анатолий Телицин
16:59
Россия стала выпускать маз 543ю
Dryad Global Maritime Security: Китай заключил тайное соглашение «нефть в обмен на оружие» с Ираном
Алескандр Индустриевич
16:59
Достаточно убрать всех индусов из всех ветвей компании, которые как пауки там свили гнездо и только серют. И нанять настоящих белых программистов, менеджеров и руководителей всех уровней, включая глав...
Создатель диспетчера задач Windows назвал причины неприятия 11-й версии даже опытными пользователями
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter