Профессор из Великобритании обновил формулу, забытую на сто лет, и научился точно описывать движение частиц любой формы — от сажи до микропластика.

Сто лет формула Каннингема пылилась в учебниках — в прямом смысле. Но именно она, по словам британского профессора Дункана Локерби, стала ключом к пониманию того, как по воздуху движутся мельчайшие частицы, в том числе те, что медики давно называют «воздушными убийцами».

Учёный из Уорикского университета (The University of Warwick, Великобритания) нашел способ предсказывать поведение наночастиц неправильной формы. До сих пор в расчетах их представляли как идеальные сферы — так проще считать, но к реальности это имело мало отношения. Локерби вернулся к старому уравнению, ввел в него недостающие параметры и получил модель, которая работает для любых форм — от круглых капель до тонких дисков.

Речь идет о пересмотре поправочного коэффициента Каннингема, придуманного в 1910 году и уточнённого Нобелевским лауреатом Робертом Милликеном. В новом виде формула учитывает все силы, действующие на частицы, без необходимости подгонки данных.

По сути, Локерби сделал то, чего не смогли физики целое столетие: нашел универсальный способ описывать движение несферических частиц в воздухе. Это поможет точнее моделировать загрязнение атмосферы, распространение вирусов и даже доставку лекарств в организме.

Инженерный факультет Университета Уорика (School of Engineering, University of Warwick) уже готовит установку для генерации аэрозолей, чтобы проверить модель на практике. Как отметил коллега Локерби, профессор Джулиан Гарднер, теперь можно не только видеть теорию на бумаге, но и наблюдать, как она работает в воздухе — буквально.