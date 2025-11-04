Композиция «How Was I Supposed to Know?», созданная ИИ, впервые попала в радиочарт Billboard.

Музыкальная индустрия фиксирует историческое событие. Впервые песня, созданная искусственным интеллектом, пробилась в официальный чарт Billboard.

Трек «How Was I Supposed to Know?» дебютировал на 30-й позиции в радиочарте Adult R&B Radio Play Survey. Результаты опубликовали 1 ноября. Фактически это означает, что композицию начали крутить на американских радиостанциях.

Xania Monet — это не человек, а виртуальный исполнитель. Ее создала поэтесса из Миссисипи Телиша Никки Джонс. Она пишет тексты, а и с помощью нейросети Suno генерирует вокальные партии. В Apple Music артистку описывают как «ИИ в стиле современного R&B с влиянием Keyshia Cole и K. Michelle».

Успех в чарте стал не единственным достижением Monet. Ранее ее песни уже попадали в хит-парады Hot Gospel Songs и Hot R&B Songs. При этом проект собрал более 146 тысяч подписчиков в Instagram*.

Индустрия отреагировала мгновенно. Monet подписала многомиллионный контракт с лейблом Hallwood Media. Издание Billboard назвало эту сделку «войной цен».

Многие известные музыканты выражают тревогу. Певица Келани в своем TikTok, который позже удалила, заявила: «Есть R&B-исполнитель с ИИ, который подписал контракт на миллионы… и он ничего не делает». Она подчеркнула, что ничто не может оправдать для нее использование искусственного интеллекта в творчестве.