Разработчики перезапуска Deus Ex делают игру про «Стражей галактики»
Казалось, что студия Eidos Montreal завершила разработку Shadow of the Tomb Raider и Marvel’s Avengers и теперь готова приступить к созданию долгожданного продолжения Deus Ex, но не тут-то было! В преддверии Е3 2021 инсайдеры делятся слухами, что Eidos Montreal на самом деле занята игрой по мотивам «Стражей галактики». Square Enix не испугал провал Marvel’s Avengers и японское издательство упорно продолжает «окучивать» вселенную Marvel. Очевидно, для Square Enix любая игра подобного рода видится более перспективной, чем очередная Deus Ex.
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Последняя на данный момент часть Deus Ex с подзаголовком Mankind Divided вышла в 2016 году. Игра получила преимущественно хорошие отзывы, но релиз был серьезно подпорчен техническим состоянием проекта, что сказалось на продажах проекта, которые не дотянули до приемлемых цифр. Тем не менее, фанаты надеются, что Eidos Montreal все же продолжит легендарную серию и поставит точку в неожиданно оборвавшихся приключениях Адама Дженсена. Разработчики и сами обещали, что еще вернутся к франшизе, но, ясное дело, финальное слово за Square Enix.
В каком жанре будет выполнена игра про «Стражей галактики», пока не сообщается. Но ждать подробностей осталось недолго. Слухи гласят, что Eidos Montreal представит проект уже 13 июня на Е3 2021.
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