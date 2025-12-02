Следующий рубеж продолжительности жизни - 120 лет, сообщил ТАСС академик РАН Александр Сергеев

Недавнее заявление российских ученых о старте масштабного проекта по разработке препарата, способного увеличить среднюю продолжительность жизни до 120 лет, — структурированная программа, опирающаяся на конкретные данные, специалистов и современные научные инструменты.

Геном человека расшифрован, стоимость секвенирования ДНК упала в сотни тысяч раз за последние два десятилетия, а влияние десятков генов и молекулярных путей, связанных со старением, изучено с точностью, сопоставимой с описанием классических заболеваний. Старение перестает восприниматься как некая фатальная «программа» — оно всё чаще рассматривается как комплекс биологических процессов, которые можно измерять, анализировать и, потенциально, модулировать.

Первый и критически важный шаг программы — создание единой масштабируемой базы данных, интегрирующей информацию о ДНК, генетической активности, белковых профилях и метаболитах. Такой ресурс станет основой для вычислительной биологии, где каждый биологический параметр — это не предположение, а оцифрованный факт. Только располагая такими массивами структурированной информации, можно перейти от гипотез к точным вычислениям.

Особый интерес представляет заявленный методологический стержень проекта — «Диагональная интеграция». Этот подход предполагает глубокую взаимосвязь между «влажными» лабораторными экспериментами (in vivo и in vitro) и масштабной биоинформатической аналитикой. Цель — не просто находить корреляции, но устанавливать причинно-следственные связи.

С помощью этого метода планируется:

1. Выявлять новые, ранее неизвестные маркеры старения.

2. Определять перспективные мишени для фармакологического воздействия.

3. Совершенствовать алгоритмы точного расчета биологического возраста человека, который может существенно отличаться от возраста хронологического.

Проект рассчитан на три года интенсивных исследований. Его успешное завершение может открыть путь к созданию не просто «таблетки от старости», а целого класса препаратов, замедляющих клеточное старение. Речь идёт о системной трансформации медицины: от борьбы с последствиями старения (возрастными заболеваниями) к прямому воздействию на их первопричину — сами процессы старения.

Складывается устойчивое впечатление, что в российской биомедицине и биоинформатике произошёл «тихий прорыв». Формирование полноценной биотехнологической платформы, интеграция геномных данных и сложных вычислительных моделей — такие инфраструктурные проекты, как правило, запускаются уже после получения первых обнадеживающих результатов в лабораториях. Объявление о старте масштабной трехлетней программы может быть верхушкой айсберга, за которой стоит годы подготовительной работы.

Российский проект по радикальному продлению жизни — это амбициозная, но технологически обоснованная инициатива. Она отражает глобальный тренд на превращение геронтологии из описательной науки в инженерную дисциплину. Если заявленные планы удастся реализовать, это не только изменит демографическую карту будущего, но и совершит переворот в медицине, экономике и социальном устройстве.