Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
MIT разработал алгоритм искусственного интеллекта, который наделяет роботов здравым смыслом
Алгоритм Массачусетского технологического института сопоставляет физические движения робота с инструкциями, генерируемыми искусственным интеллектом.

реклама

За последние 10 лет множество технологических компаний представили прототипы домашних роботов, но на рынок их выпустили лишь единицы. Дело в том, что даже самые продвинутые роботы плохо взаимодействуют с объектами и окружающей обстановкой, предназначенными для людей. Исследователи из Массачусетского технологического института стремятся решить эту проблему. Специалисты из факультета электротехники и информатики (EECS) использует большие языковые модели (LLM) для наделения роботов "здравым смыслом", который необходим для эффективной помощи в быту.

реклама

Роботов можно запрограммировать на выполнение любой физической задачи, находящейся в пределах их физических ограничений, и они всегда будут выполнять ее идеально, если ничего не менять в окружающей обстановке. Роботы плохо справляются с непредвиденными обстоятельствами, именно поэтому компания Boston Dynamics затратила очень много времени на разработку роботов, которые не падают. На первый взгляд это не самое выдающееся достижение, тем не менее, такие роботы до сих пор считаются большой редкостью из-за сложности решения подобных задач.

Инженеры MIT, работающие над этим проектом, нашли способ привязать физическое движение робота с моделями искусственного интеллекта , которые до сих пор использовались в основном для генерации контента. Новая технология позволяет роботу разбивать задачу на подзадачи. Он делает все шаг за шагом и может приспосабливаться к неожиданным событиям, не начиная работу заново. Важно отметить, что разработчикам не нужно программировать роботов на случай каждой возможной непредвиденной ситуации.

Большинство LLM, которых мы видели, используют свои библиотеки данных для отображения связей между словами, что позволяет им генерировать новые слова или изображения, или компьютерный код, или что-то еще, чему их научили создавать. Исследование Массачусетского технологического института, проведенное аспирантом Янвэем Ваном, заменило слова подзадачами. Система была протестирована с помощью роботизированной руки, пытавшейся переложить шарики из одной миски в другую. LLM может создавать такие последовательности, как «дотянуться» или «налить», которые отображаются на физические движения робота.

На этом изображении показано, как неожиданное прерывание заставляет робота заново оценить шаги, которые ему еще нужно выполнить. Фото: Массачусетский технологический институт

Новый алгоритм робота называется «grounding classifier», что означает, он может научиться определять подзадачи в зависимости от того, где рука находится в пространстве. Команда начала с того, что провела руку через задачу по сбору данных, а затем использовала предварительно обученный LLM для составления списка подзадач. Алгоритм смог сопоставить подзадачи с физическими движениями робота. После этого исследователи позволили роботу заниматься своими делами, собирая шарики и бросая их в другую миску. Когда робот освоил эту задачу, команда начала намеренно прерывать движение руки, выводя ее из траектории. Традиционным алгоритмам управления пришлось бы вернуться к известной отправной точке, но робот на базе LLM смог понять, где он находился во время каждого сбоя, и мог просто продолжить с того места, где он остановился.

Ванг отмечает, что проделанная работа может привести к появлению домашних помощников, способных адаптироваться к своей среде и лучше справляться с внешними помехами. Пользователям не нужно будет программировать каждую возможную ситуацию, если робот сможет учиться с помощью модели искусственного интеллекта.

#искусственный интеллект #робот #mit #массачусетский технологический институт
Источник: news.mit.edu
+
Написать комментарий (0)
Спрос на электроэнергию для дата-центров в ближайшее десятилетие может вырасти в несколько раз
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские инженеры оснастили «Герань-2» 4G-модемом с украинской SIM-картой и поворотной камерой
14
Удачливый кладоискатель со старым металлодетектором нашёл самый большой золотой самородок в Англии
8
Россия дала вторую жизнь уникальному вагонному заводу в ЛНР
10
В России запустили завод по производству алюминиевых банок
16
Тайвань выделил более $500 000 на разработку и тестирование пуленепробиваемых плит для своей армии
3
На «Севмаше», где строят атомные подлодки, продолжается модернизация цехов
4
С сегодняшнего дня ни один правительственный ПК в Китае не будет использовать чипы Intel и AMD
2
Крымские инженеры разработали аналоги комплектующих для российских самолетов Superjet и МС-21.
4
Визитная карточка компании Apple с подписью Стива Джобса была продана за 181 тысячу долларов
+
Компания Xiaomi улучшит качество камер в линейках Xiaomi 13 и Xiaomi 14 до уровня Xiaomi 14 Ultra
+
НАСА и Boeing планируют пилотируемый испытательный полет Starliner в мае
+
Меркурис: Для ВКС РФ не будет трудным поразить F-16 прямо на украинских аэродромах
6
Смартфон Red Magic 9 Pro получит оригинальный дизайн Bumblebee Transformers Edition
2
Microsoft добавила в Windows 11 пару новых сочетаний клавиш
+
На смартфонах с Android 15 не получиться установить приложения, созданные для Android 6.0 и старше
4
Российские военные испытывают мобильный 3D-принтер для ремонта техники в зоне СВО.
1
Соединённые Штаты продолжат эксплуатировать легендарные самолёты F-117A Nighthawk
3
Новым премьер-министром Ирландии становится Саймон Харрис.
+
Бюджетный Core i3-14100F практически не уступил народному Core i5-12400F в играх
8
Для Samsung Galaxy Tab A9+ вышло обновление до Android 14
+

Популярные статьи

MWM: Оценив применение ракет Р-37М на Украине Китай решил оснастить ими свою эскадрилью Су-35
3
8 оптимальных комбинаций процессора, материнской платы и видеокарты для игровых ПК 2024 года
69
Какая видеокарта нужна для игры в Horizon Forbidden West, и почему GeForce GTX 1650 вам не подойдёт
62
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 5
6
Horizon Forbidden West - дважды на те же грабли (субъективный обзор игры)
17
Снова поломался локальный репозиторий Debian 12.5, или почему Linux не для людей
341
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Март)
9
Итоги гоночного уик-энда 23-24 марта
1
Собираем мощный и надежный игровой ПК для практичного геймера, который умеет считать деньги
19
Собрал ультимативный ПК для сына друга всего за 80 тысяч рублей
38

Сейчас обсуждают

Cowboy Huggies
19:59
Ты еще тут? Давай больше пиши, не расслабляйся!
Снова поломался локальный репозиторий Debian 12.5, или почему Linux не для людей
Eaeц
19:55
Да пофигу на их пляски на дамбе Гувера. Там ведь все равно в итоге Россия победит.
Водохранилище Мид эксперты называют исторической ошибкой США
Benny Gordover
19:55
Гений, у всех(почти) БП DEEPCOOL дешёвые комплектующие иза этого бр ломается быстро а не "брак"
Собрал ультимативный ПК для сына друга всего за 80 тысяч рублей
Ivan Mikhailov
19:48
Откуда у подростка деньги на опытного юриста
Обвиняемый в читерстве подросток получил штраф в $500 000 и перманентный бан
Бот_Пригожина_03081
19:47
Ультимативный ПК с 16 Гб ОЗУ в 2024 году, видеокартой на 8 Гб для QHD (!!!), ССД на 500 (шутишь, что ли?) - где автор вошёл "не в ту дверь"?
Собрал ультимативный ПК для сына друга всего за 80 тысяч рублей
Eaeц
19:44
Во дела, Шешуня ходит оплёванный второй день, и конца этому не видно.
Китай запретил использовать процессоры Intel и AMD в компьютерах госструктур
Eaeц
19:39
Планы генштаба разглашению не подлежат. Но тебе можно сделать исключение. Ты же ведь известный и авторитетный шпиён из гестапо СБУ. Если выдашь того кто взорвал Северные потоки с доказательной базой. ...
Водохранилище Мид эксперты называют исторической ошибкой США
ЧatoБoт
19:36
Твою Некроину неспешно уничтожают.
Водохранилище Мид эксперты называют исторической ошибкой США
Ultimauser
19:36
Станет
Обвиняемый в читерстве подросток получил штраф в $500 000 и перманентный бан
Ultimauser
19:35
Читаков от этого меньше не мтане
Обвиняемый в читерстве подросток получил штраф в $500 000 и перманентный бан
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем