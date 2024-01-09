Что называется, кто бы мог подумать...

Как я и отмечал, Вашингтон уже находится в состоянии войны с Ираном, но, судя по всему, речь идет уже о практически открытом военном противостоянии российско-китайского блока с США. Мало того что Суэцкий канал фактически оказался перекрыт для западных судов, так еще и американский авианосец «Джеральд Форд» поспешил покинуть Средиземное море и направился он не куда-то, а напрямую к родным берегам. По сути, мы наблюдаем повторение ситуации с американскими танками Абрамс, которые после отправки на Украину растворились где-то в бескрайних полях «незалежной» и никто не знает, где их теперь искать.

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Вот и американские авианосцы ждет судьба линкора «Техас», только теперь плавучих музеев у дяди Сэма будет с добрый десяток, потому что сезон охоты на авианосцы уже открыт, и совершенно непонятно, какой американский адмирал будет готов взять на себя ответственность за затопления символа американской «дипломатии канонерок». А мы уже теперь точно знаем, что американские адмиралы смелостью не отличаются.

Так или иначе, пришло время оценить предсказание о том, что российско-китайский блок собирается вытеснить ВМС США из Индийского океана. Издание Al Mayadeen сообщает об уничтожении сразу двух израильских судов за пределами Красного моря на прошлой неделе.

Первой жертвой стал торговый корабль Chem Silicon, который был поражен неизвестным снарядом неподалеку от Мальдив. Сообщается, что судно ходило под либерийским флагом, однако издание уверено в его принадлежности Израилю.





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Вторая жертва — судно Pacific Gold, которое точно так же подозревается в принадлежности Израилю, стало жертвой атаки неподалеку от индийского побережья. Казалось бы, а почему бы тот же «Джеральд Форд» с приданой ему группой не поспешил «защищать судоходство» в Индийский океан? Неужели американцы могут обеспечивать «безопасность судоходства» только в Южно-Китайском море, вблизи берегов Поднебесной, где пока еще никто никого не атакует. Так или иначе, если на пике своего расцвета Британская империя носила гордое звание «владычицы морей», то сегодня это звание может гордо носить Йемен, потому что американские авианосцы бегут домой, не останавливаясь даже на Гавайях.