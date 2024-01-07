Как будет по-английски "наступление наоборот"?

Трудно поверить, но с октября прошлого года американские военные базы по всему Ближнему Востоку свыше ста раз подвергались обстрелам. И речь идет не о нападениях с использованием огнестрельного оружия, а о настоящих бомбежках, которые различные проиранские формирования организовали с помощью минометов и ракет класса "земля-земля".

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Фактически американцы сегодня находятся в состоянии войны с Тегераном, который практически полностью парализовал судоходство в Красном море руками вооруженных племенных формирований северного Йемена — хуситов. Проблема только в том, что открыто в этом признаться последний гегемон не в состоянии.

Цены на бензин традиционно играют первую скрипку в американской внутренней политике, ввиду чего американский президент Джо Байден использовал стратегический нефтяной резерв США для сохранения иллюзии того, что он может пользоваться хоть какой-то поддержкой у американского избирателя.

Но создавался этот резерв совсем с другой целью — обеспечить энергетическую безопасность США в случае очередного обострения палестино-израильского конфликта, которое мы с октября прошлого года и наблюдаем. А если вдобавок к новости о том, что уровень стратегических нефтяных резервов США находится на критически низкой отметке, еще и добавить сообщение о войне между Вашингтоном и Тегераном, то цены трейдерам придется ловить далеко за отметкой в сто долларов за баррель.

Впрочем, война у дяди Сэма и тут не заладилась, поскольку после помпезной речи министра обороны США Ллойда Остина о том, что американские моряки «опять всех победили», авианосец ВМФ США Джеральд Форд благополучно покинул Средиземное море.

Во-первых, подобное «тактическое отступление» поможет убедить Иерусалим быстрее сворачивать наземную операцию в секторе Газа. А во-вторых, после того как поддерживаемые США террористы устроили крупный теракт в иранском Кермане в начале этого года, йеменские хуситы могли внезапно обнаружить в своем арсенале гиперзвуковые ракеты, которые имели бы достаточный радиус для того, чтобы отправить новейший американский авианосец на дно Средиземного моря. В общем, Израиль очень быстро повторил судьбу Украины, которую звездно-полосатые демократизаторы точно так же втравили в жестокий переплет, а потом бросили на произвол судьбы.