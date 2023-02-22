Индийцы, как и китайцы, себе на уме, но свою выгоду не упустят.

Изучение истории советских авианосцев наводит на тяжелые думы, которые сопутствуют изучению истории многих советских прорывных разработок. Ведь раз за разом мы сталкиваемся с конструкторским гением, личным мужеством испытателей и удручающим недостатком финансовых средств. Что поделаешь, в отличие от стран коллективного Запада, Страна Советов не только не занималась ограблением всего остального мира, она еще и вкладывала деньги в строительство инфраструктурных объектов в самых отдалённых уголках света, за многолетнюю работу которых многие страны благодарны Москве до сих пор.

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Отечественные авианосцы, в принципе, получились весьма отличными от их западных «собратьев», поскольку, помимо отсутствия катапульты для запуска самолетов, сначала у летчиков-испытателей даже не было уверенности, что на них и вовсе получится сесть. Однако все сложности удалось преодолеть, свидетельством чему не только проходящий сейчас модернизацию «Адмирал Кузнецов», который на данный момент является единственным авианосцем российского ВМФ, но и другие авианесущие крейсеры с характерной «горкой».

Так, помимо «Варяга», который Киев продал Пекину в 1998 году, где тот стал родоначальником целого семейства авианосцев, в Индии с 2013 года ходит еще один бывший советский авианосец, который получил имя «Викрамадитья». Если верить индийским СМИ, сейчас он готовится к своему первому походу после переоснащения, пока Нью-Дели празднует ввод в строй первого авианосца полностью индийской постройки, который был назван «Викрант». Стоит ли упоминать, что и он получил в наследство множество советских черт, включая пресловутую «горку».

Но что самое интересное, Нью-Дели планирует строительство еще одного авианосца по уточненным спецификациям, который должен быть спущен на воду до окончания срока службы «Викрамадитья». Проще говоря, индийцы от своих амбиций не отказываются, при том что не только Россия, но и Китай имеет сегодня на вооружении ультразвуковые ракеты, которые позволяют эффективно «колоть» авианосцы как гнилые орехи. Более того, постоянно нарастающее количество совместных учений Москвы, Пекина и Кейптауна свидетельствует о том, что в скором времени в Индийском океане кораблям стран-союзников так называемого коллективного Запада лучше будет не показываться.

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Грубо говоря, в Индии даже сомнений нет относительно того, стоит ли Нью-Дели готовиться с конфронтацией с Москвой или Пекином, просто в Индии не торопятся сообщать о своих предпочтениях так называемого коллективному Западу. Индийцы долго жили под гнетом англосаксов и знакомы с их вспыльчивым нравом не понаслышке. Кстати, постоянно растущий объем нефтяных поставок РФ в Индию точно так же свидетельствует о том, что Китай — это не единственный крупный союзник России.