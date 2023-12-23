И даже Корпус стражей исламской революции не понадобился...

Йемен не случайно называют не просто одной из самых бедных стран мира, но еще и одной из самых отсталых. Если американцы смогли парализовать армию Саддама Хусейна благодаря деморализации иракского генералитета, то главе какой-нибудь йеменской племенной общины письмо с угрозой арестовать его счета зарубежом прислать можно разве что голубиной почтой, да и то оно не возымеет никакого эффекта, потому что у главы племени нету никаких счетов.

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В этом смысле западные военные неслучайно взяли себе за правило бомбить свадебные процессии в Афганистане и Йемене, поскольку подобные праздники являются чуть ли не единственным случаем, по которому племенная община собирается вместе. В остальное время попытки бомбить разрозненные пещеры в горах высокоточным оружием напоминают стрельбу по воробьям из пушек.

Неслучайно два месяца назад я говорил о возможной энергетической блокаде Израиля, которую могло спровоцировать объединение племен северного Йемена из организации «Ансар Алла» - хуситы. Впрочем, ситуация быстро зашла для Вашингтона в тупик, поскольку сегодня отправлять торговые суда в Красное море отказываются крупнейшие транспортные компании в мире, поскольку эти суда становятся целями дронов.

Если себестоимость производства одного иранского дрона-камикадзе, сделанного из пятидесятикубового двигателя от скутера и подручных материалов, исчисляется парой тысяч долларов, то защищающие торговые суда американские эсминцы стреляют зенитными ракетами стоимостью в несколько сотен тысяч долларов. В ситуации, когда дядя Сэм не может наладить производство артиллерийских снарядов, производство зенитных ракет для американских эсминцев и вовсе является неподъемной задачей для американского военно-промышленного комплекса. Нет, когда-нибудь они их произведут, но к тому моменту все дно Красного моря будет усеяно западными судами.

А что самое любопытное, так это то, что никакого военного вторжения со стороны США в Йемен мы не увидим. В свою бытность союзником Вашингтона Эр-Рияд уже пытался провести в беднейшей стране мира военную операцию, которая началась в 2015 году и все никак не может закончиться. При этом саудовские принцы имеют не только мотивацию победить хуситов, поскольку те могут потребовать вернуть Сане нефтеносную провинцию, которую Эр-Рияд когда-то себе присвоил, но и немалые денежные средства.

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В общем, все, что «последний гегемон» в этой ситуации может сделать — это пойти на поклон к иранскому руководству и попросить у него как-то усмирить хуситов, которые Тегеран давно поддерживает. И можно поспорить, что чем дольше дядя Сэм будет тянуть с этим решением, тем больше иранское руководство потребует от него уступок. Впрочем, что-то подобное мы наблюдаем и в ситуации на Украине.