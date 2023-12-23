Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Cloudfisher
Как Иран победил США с помощью хуситов
И даже Корпус стражей исламской революции не понадобился...

реклама

Йемен не случайно называют не просто одной из самых бедных стран мира, но еще и одной из самых отсталых. Если американцы смогли парализовать армию Саддама Хусейна благодаря деморализации иракского генералитета, то главе какой-нибудь йеменской племенной общины письмо с угрозой арестовать его счета зарубежом прислать можно разве что голубиной почтой, да и то оно не возымеет никакого эффекта, потому что у главы племени нету никаких счетов.

 

реклама

В этом смысле западные военные неслучайно взяли себе за правило бомбить свадебные процессии в Афганистане и Йемене, поскольку подобные праздники являются чуть ли не единственным случаем, по которому племенная община собирается вместе. В остальное время попытки бомбить разрозненные пещеры в горах высокоточным оружием напоминают стрельбу по воробьям из пушек.

Неслучайно два месяца назад я говорил о возможной энергетической блокаде Израиля, которую могло спровоцировать объединение племен северного Йемена из организации «Ансар Алла» - хуситы. Впрочем, ситуация быстро зашла для Вашингтона в тупик, поскольку сегодня отправлять торговые суда в Красное море отказываются крупнейшие транспортные компании в мире, поскольку эти суда становятся целями дронов.

Если себестоимость производства одного иранского дрона-камикадзе, сделанного из пятидесятикубового двигателя от скутера и подручных материалов, исчисляется парой тысяч долларов, то защищающие торговые суда американские эсминцы стреляют зенитными ракетами стоимостью в несколько сотен тысяч долларов. В ситуации, когда дядя Сэм не может наладить производство артиллерийских снарядов, производство зенитных ракет для американских эсминцев и вовсе является неподъемной задачей для американского военно-промышленного комплекса. Нет, когда-нибудь они их произведут, но к тому моменту все дно Красного моря будет усеяно западными судами.

А что самое любопытное, так это то, что никакого военного вторжения со стороны США в Йемен мы не увидим. В свою бытность союзником Вашингтона Эр-Рияд уже пытался провести в беднейшей стране мира военную операцию, которая началась в 2015 году и все никак не может закончиться. При этом саудовские принцы имеют не только мотивацию победить хуситов, поскольку те могут потребовать вернуть Сане нефтеносную провинцию, которую Эр-Рияд когда-то себе присвоил, но и немалые денежные средства.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В общем, все, что «последний гегемон» в этой ситуации может сделать — это пойти на поклон к иранскому руководству и попросить у него как-то усмирить хуситов, которые Тегеран давно поддерживает. И можно поспорить, что чем дольше дядя Сэм будет тянуть с этим решением, тем больше иранское руководство потребует от него уступок. Впрочем, что-то подобное мы наблюдаем и в ситуации на Украине.

#глобальное противостояние #ближний восток #палестино-израильский конфликт
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Западные СМИ удивлены тем, что на Украине кончились снаряды
Организация ХАМАС отказалась от предложенного Израилем перемирия
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Аэрофлот» объявил распродажу билетов со скидками до 50%
+
ВМС США получили первый гигантский подводный беспилотник
2
Hyperloop One остановил работу после девяти лет развития
1
The Conversation: российский флот в Тихом океане представляет угрозу для Запада
2
GeForce RTX 5090 выйдет в 2024 году и окажется на 80% быстрее GeForce RTX 4090
26
Внутри дисковода HP от 1977 года найден уникальный чип по технологии кремния на сапфировой подложке
1
Представлена новая компактная игровая портативная консоль Anbernic RG35XX H с выходом HDMI
1
В Европе хотят возродить секретный проект СССР "Аспарухов вал-680"
1
Подросток-хакер, стоящий за утечками GTA 6, приговорен к пожизненному заключению в больнице
5
Триллер от Netflix получил высокую оценку на Rotten Tomatoes за рождественскую страшилку
+
20 стран, жители которых являются самыми обеспеченными в мире
3
«Ростелеком» объявил о повышении тарифов для 4 миллионов абонентов с 1 января 2024 года
9
Netflix выпустил тизер научно-фантастического фильма с Адамом Сэндлером в главной роли
+
Иран начнёт производство транспортного самолета Simorgh, разработанного на основе Ан-140
+
Honor 90 GT с чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 поступил в продажу
+
Неисправность верхней ступени РН Alpha привела к выводу полезной нагрузки на нерасчетную орбиту
+
Volkswagen уже не конкурентоспособен и планирует самые серьезные перемены за всю историю бренда
5
Согласно дорожной карте Intel может выпустить видеокарты Arc Battlemage в 2024 году
+
Обороноспособность ВСУ под угрозой из-за аварийного моста на «красной» ветке киевского метрополитена
5
В продажу поступила портативная игровая консоль Retroid Pocket 4 с процессорами Dimensity 900 и 1100
+

Популярные статьи

Китайский космический самолет вывел на орбиту шесть "таинственных ведомых"
+
Хуситы становятся «хозяевами» в Красном море, не на шутку угрожая мировой торговле
24
Выбираем лучшие видеокарты 2023 года – почему NVIDIA досталось только одно место, а победила AMD
134
Япония представила инновационную подводную лодку, оснащенную системами вертикального пуска
+
E-100 - сверхтяжелый немецкий танк массой 136 тонн, который не успел пойти в производство
10
Плюсы и минусы игровой консоли Xbox series X
18
Краткое тестирование в игре Hellblade: Senua’s Sacrifice
+
Индия успешно испытала полностью автономный БПЛА-невидимку "летающее крыло"
+
Собираем ПК для 4K гейминга - выбор не в пользу Nvidia
38
Топ 10 компьютеров СССР по моему мнению
34

Сейчас обсуждают

Подарочек
20:29
иди сухари суши
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
Подарочек
20:29
Если твоя Родина это СССР и Россия, то тебе проще простого ответить на простенький вопрос
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
Тимофей Жданов
20:28
Вот такая вот была страна галош в которой задумывались такие грандиозные проекты, нередко достигаемые, например полет в космос. И я уверен, не возьми предательская партноменклатура путь на капитализм,...
В Европе хотят возродить секретный проект СССР "Аспарухов вал-680"
ИВАН СИДОРОВ
20:28
Есть хороший закон в технике: никогда не трогай то, что нормально работает. Нафига эта 11 винда , ежели на 10, а то и на 7 все работает как часы ?!
Аналитики опасаются, что высокие требования Windows 11 спровоцируют утилизацию миллионов старых ПК
Truth Sееker
20:27
Причём тут Ельцин, если договор о границах ратифицировался при пыне?
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
CrtkR
20:27
ОЙ, Вы шо-то опять съезжаете с темы, шож такое, прям тенденция какая-то) Какое Ваше отношение к мерзотному гитлеровству?
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
Апшеронский скакел
20:27
Пошëл вон от сюда пропагандон тупой
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
Truth Sееker
20:26
Корректнее кому, крымским татарам
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
Asker 013
20:25
Монстр есть монстр... это крайняя форма в ряду соизмерения затрат на создание / возможности выхода из строя ...вряд ли его военная начинка способна компенсировать ужасный недостаток
Почему Вермахт не смог построить танк весом в 1000 т - история разработки Landkreuzer P.1000 Ratte
Eppius
20:24
Все правильно делают. Лучше жить.
Украинский пограничник рассказал, что ежедневно страну покидает до 6000 потенциальных рекрутов ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем