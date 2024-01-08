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Белый дом: Йеменские племена могут нанести существенный ущерб экономике США
Как оказалось, и у Вашингтона есть ахиллесова пята...

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Мало кто сегодня помнит, что одними из самых ярых противников массовой самоизоляции в период глобальной пандемии были не правозащитники, а экономисты, которые указывали на то, что нарушение цепочек поставок обернется колоссальным ростом цен. И вот уже не первый год весь мир страдает от непомерного роста цен, за которым не в состоянии угнаться никакие заработки. А чего еще ожидать в мире, где задержка в поставках одной единственной запчасти может привести к остановке десятков автозаводов?

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Впрочем, то было решение мировых правительств, которые обладают чуть ли не абсолютной властью над судьбами простых людей. Но тут оказалось, что племена северного Йемена, который социологи называют беднейшей страной на планете, могут добиться столь же эффективного нарушения цепочек поставок. И достигают они своих целей не за счет каких-то секретных военных разработок, а благодаря дешевым иранским дронам, которые прекрасно подходят для атак на торговые суда в Красном море.

Неслучайно же координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби во всеуслышание заявил, что, по оценкам офиса президента США, действия йеменских племен могут нанести существенный ущерб американской экономике. Более того, официальный представитель американских властей добавил, что если бы в Белом доме не были озабочены ситуацией, то не стали бы собирать коалицию из более чем 20 стран для перехвата дронов в Красном море. Впрочем, зенитные ракеты у этой самой коалиции закончатся куда быстрее, чем дроны у йеменских племен.

Стоит отметить, что в данный момент крупные транспортные компании пользуются маршрутом 1860-х годов с огибанием Африки с юга. Этот маршрут был популярен до ввода в строй Суэцкого канала, вход в который йеменские племена фактически сегодня и перекрыли. Помимо дополнительных расходов, которые несет использование данного маршрута, оно существенно увеличивает время плавания, что, в свою очередь, ведет к недостатку необходимого количества свободных судов для транспортировки всех грузов. В общем, последнему гегемону даже встреча лицом к лицу с Россией не понадобилась, хватило горстки нищих племен для приведения Вашингтона в состояние глубокой озабоченности.

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#глобальное противостояние #иран против сша #кризис в красном море
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