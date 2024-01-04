Главное - это что-нибудь придумать...

Мало кто знает, что за двадцать лет до начала строительства американцами Панамского канала, который является важной торговой артерией между Северной и Южной Америкой, этот же самый канал строил выдающийся французский предприниматель Фердинанд де Лессепс. Лессепс известен как отец другой важнейшей торговой артерии мира — Суэцкого канала, строительство которого было закончено в 1869 году, несмотря на все подводные камни ближневосточной политики и лихорадочное сопротивление британцев.

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Однако строительство Панамского канала оказалось великому французскому предпринимателю не по плечу во многом из-за массовой гибели его рабочих от малярии. Возможно, немаловажную роль в разорении компании Лессепса сыграла рекомендация врачей ставить у постели больного тазик с водой, где в условиях влажного климата тут же начинали размножаться комары, а они-то и являются главными переносчиками заболевания. Любопытно, что когда американцы выкупили проект и начали свое строительство в 1904 году никто им рекомендаций относительно тазиков не давал.

Так или иначе, по сей день данное заболевание окутано мифами и тайнами. Так, климатические фанатики в попытках убедить европейское население добровольно отказаться от своего уровня жизни начали заявлять, что потепление климата в Европе приведет к стремительному распространению таких заболеваний, как малярия и лихорадка денге в Старом свете, которые чаще всего встречаются в регионах мира с жарким и влажным климатом.

Подобные утверждения вызвали откровенное недоумение у одного из ведущих экспертов по комарам в мире профессора Пола Рейтера, который долгое время изучал переносимые насекомыми инфекционные заболевания в знаменитом Институте Пастера.

Так, по словам Рейтера, естественная среда обитания тигровых комаров простирается от тропиков до тех регионов мира, где температура в январе падает до минус десяти градусов по Цельсию. По словам ученого, переносящие инфекционные заболевания кровососущие паразиты откладывают яйца поздним летом и кладка спокойно переживает заморозки.

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Рейтер отмечает, что главной причиной стремительного распространения тигровых комаров по миру является массовая торговля поддержанными автомобильными покрышками, которые комары часто используют для своих кладок. Эксперт напоминает, что даже в период малого ледникового периода шестнадцатого века в Европе упоминание малярии встречается в трудах Шекспира 13 раз, что говорит о широкой распространенности заболевания в Англии. Тем не менее она практически исчезла в Европе к веку девятнадцатому благодаря целому ряду факторов, среди которых климат не играл никакой роли. В общем, «история с тазиками» продолжается...