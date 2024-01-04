Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Cloudfisher
Венгерский аналитик: Очевидно, что Россия, КНР, КНДР и Иран создали военный союз
А ты пойди и поспорь с господином Тарьяни...

реклама

Рассуждая о перспективах окончания СВО, венгерский военный эксперт Петер Тарьяни отмечает, что в 2024 году едва ли стоит ожидать окончания конфликта. По мнению эксперта, которого многие западные издания называют лучшим венгерским аналитиком, Россия и Украина не торопятся предпринимать решительные наступательные действия.

реклама

С подобной оценкой можно согласиться только отчасти, поскольку Киев уже не раз озвучивал свои наполеоновские планы относительно «освобождения» российской территории и единственное, что удерживает ВСУ от реализации этих планов — это истощение людских и материальных ресурсов «незалежной».

Что касается ВС РФ, то российские войска и правда не торопятся присоединять украинские территории, поскольку это бы означало необходимость кормить и без того порядком обнищавшее за двадцать с лишним лет независимости население. Очевидно, что способность поражать технику НАТО сразу по прибытии на украинскую территорию устраивает российское руководство значительно больше, нежели необходимость молча смотреть на постепенное накапливание этих сил вблизи своих границ.

Впрочем, венгерский эксперт назвал еще одну причину, которая вроде как лежит на поверхности, но в глаза при этом не бросается. Он заявил, что Москва, Пекин, Тегеран и Пхеньян должны были создать военный союз для ослабления Вашингтона. Опосредованное военное противостояние России и США продолжается уже почти два года, Тегеран и Вашингтон уже фактически находятся в состоянии войны, в то время как Пекин и Пхеньян находятся на низком старте.

В этом контексте, уверен Тарьяни, Москве необходимо держать открытым «второй фронт», пока США распыляют свои силы в других регионах мира. И вот тут с ним едва ли можно согласиться, поскольку ВС РФ единолично обескровили армию западных наемников и опустошили военные склады всего Североатлантического альянса. Очевидно, что Москва внесла более чем весомый вклад в борьбу со звездно-полосатым гегемоном и теперь очередь за её союзниками.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Впрочем, едва ли после недавних атак на ВСУ на Белгород российское руководство захочет в обозримом будущем сесть за стол с представителями США, что делает ситуацию на Украине особенно тяжелой для Киева, который помимо израсходования всех своих ресурсов все еще ждет одобрения финансовой помощи от «западных благодетелей». У последних же, как оно и водится, нашлось множество причин, по которым выделение денег не было одобрено в срок.

#сво #глобальное противостояние #россия против сша
Источник: youtube.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России строят самую длинную в мире высокотемпературную сверхпроводящую ЛЭП
10
Иранский военный корабль вошел в акваторию Красного моря
3
Индия стала первой страной, запустившей космический аппарат в 2024 году
16
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел рождение звезд в другой галактике
1
Стандартный Redmi Note 13 6/256 ГБ будет стоить $250
2
США потребовали от компании ASML Holding NV отменить отправку своего оборудования в Китай
2
12 смартфонов Xiaomi получат глобальную версию HyperOS в рамках первой волны 2024 года
1
В 2024 году Су-57 станет самым производимым российским истребителем
5
GeForce RTX 4090 обошла Radeon RX 7900 XTX на внушительные 42% — в Alan Wake 2 отрыв составил 73%
19
Samsung планирует несколько предложений по предзаказу Galaxy S24 Ultra
+
Зарубежные специалисты опубликовали рейтинг лучших игровых процессоров на начало 2024 года
12
Вышло демо Road to Vostok – шутера, название и действие которого предполагает нападение на Россию
4
Платформа Steam опубликовала свой ежемесячный отчёт по используемому пользователями железа
3
Официальный представитель ВСУ заявил, что речь о появлении на Украине F-16 больше не идет
2
ИИ создал инновационный антибиотик впервые за более чем 60 лет
+
"ВО": Ракета ВКС РФ в Киеве поразила бункер с генералом в должности заместителя Залужного
2
GitHub запускает чат-Copilot для всех разработчиков кода
+
Новые снимки минивэна Jikrypton доказывают наличие передних и задних боковых раздвижных дверей
+
Xiaomi выпустила 100-ваттную автомобильную зарядку
5
Российский ритейлер случайно опубликовал характеристики GeForce RTX 3050 6 ГБ за месяц до релиза
7

Популярные статьи

Супертяжелая частично-многоразовая ракета-носитель Falcon Heavy – реальность или миф
33
Как быстро и просто настроить ПК и ноутбук на максимальную производительность в играх в 2024 году
6
Стоило ли покупать Radeon RX 5700 XT в 2019, и на что способна старая видеокарта спустя 4 года
18
Telegraph: Успехи РФ на поле боя могут стать "концом" для Украины и заставят отвернуться от Киева ЕС
38
Игры и Chimbalix 23.1 Alphachi
1
О важных причинах укрепления Биткоина в 2024 году
1
В столице Приамурья строят фонтанный комплекс аналогов которому нет на всей территории Евразии
+
Военные Филиппин и США проводят морские учения в Южно-Китайском море
1

Сейчас обсуждают

Lubitel 32
10:39
Это было прекрасное время когда за RX570 просили 30к
Стоило ли покупать Radeon RX 5700 XT в 2019, и на что способна старая видеокарта спустя 4 года
Shatun29
10:26
Высер чтобы побежали покупать. На новинки может цена и будет выше, а так для виду поднимут, чтобы распродать остатки старья и потом новинки выкинут.
Зарубежные аналитики утверждают, что твердотельные накопители в 2024 году резко подорожают
Shatun29
10:24
Не штаты, а их филиалы, к штатам своим так не относятся)))
Представитель Белого дома лично позвонил в ASML и запретил продавать в Китай новые литографы
Shatun29
10:23
В пендостане правят бывшие английские королевские семьи, какая демократия там может быть?
Представитель Белого дома лично позвонил в ASML и запретил продавать в Китай новые литографы
Grotlon
10:15
Из его замеров следует, что IPC у ARM-ядер Apple по меньшей мере в 1,5 выше, чем у современных x86-ядер. Если бы они еще и могли работать на частотах порядка 5 GHz.
Процессоры Intel Meteor Lake демонстрируют снижение IPC по сравнению с Raptor Lake
ACETON87
10:09
А как же демократия и здоровая конкуренция?
Представитель Белого дома лично позвонил в ASML и запретил продавать в Китай новые литографы
Алексей Рукинов
10:05
Надо чтобы пранкеры Вован и Лексус позвонили и разрешили.
Представитель Белого дома лично позвонил в ASML и запретил продавать в Китай новые литографы
Waramagedon
10:02
Пока падают цены на железные диски, взлетать ценам на пластик некуда.
Зарубежные аналитики утверждают, что твердотельные накопители в 2024 году резко подорожают
Сергей Софьин
09:57
Да ну, ЦЕЛУЮ, астрономическую обсерваторию...
Индия стала первой страной, запустившей космический аппарат в 2024 году
Вячеслав Ермолаев
09:57
Двигатель НК-15 можно было запустить только одни раз. Поэтому как и протестировать сам двигатель перед установкой на ракету, так и отжечь на земле целиком первую ступень не представлялось возможным. П...
Супертяжелая частично-многоразовая ракета-носитель Falcon Heavy – реальность или миф
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем