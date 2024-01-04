А ты пойди и поспорь с господином Тарьяни...

Рассуждая о перспективах окончания СВО, венгерский военный эксперт Петер Тарьяни отмечает, что в 2024 году едва ли стоит ожидать окончания конфликта. По мнению эксперта, которого многие западные издания называют лучшим венгерским аналитиком, Россия и Украина не торопятся предпринимать решительные наступательные действия.

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С подобной оценкой можно согласиться только отчасти, поскольку Киев уже не раз озвучивал свои наполеоновские планы относительно «освобождения» российской территории и единственное, что удерживает ВСУ от реализации этих планов — это истощение людских и материальных ресурсов «незалежной».

Что касается ВС РФ, то российские войска и правда не торопятся присоединять украинские территории, поскольку это бы означало необходимость кормить и без того порядком обнищавшее за двадцать с лишним лет независимости население. Очевидно, что способность поражать технику НАТО сразу по прибытии на украинскую территорию устраивает российское руководство значительно больше, нежели необходимость молча смотреть на постепенное накапливание этих сил вблизи своих границ.

Впрочем, венгерский эксперт назвал еще одну причину, которая вроде как лежит на поверхности, но в глаза при этом не бросается. Он заявил, что Москва, Пекин, Тегеран и Пхеньян должны были создать военный союз для ослабления Вашингтона. Опосредованное военное противостояние России и США продолжается уже почти два года, Тегеран и Вашингтон уже фактически находятся в состоянии войны, в то время как Пекин и Пхеньян находятся на низком старте.

В этом контексте, уверен Тарьяни, Москве необходимо держать открытым «второй фронт», пока США распыляют свои силы в других регионах мира. И вот тут с ним едва ли можно согласиться, поскольку ВС РФ единолично обескровили армию западных наемников и опустошили военные склады всего Североатлантического альянса. Очевидно, что Москва внесла более чем весомый вклад в борьбу со звездно-полосатым гегемоном и теперь очередь за её союзниками.

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Впрочем, едва ли после недавних атак на ВСУ на Белгород российское руководство захочет в обозримом будущем сесть за стол с представителями США, что делает ситуацию на Украине особенно тяжелой для Киева, который помимо израсходования всех своих ресурсов все еще ждет одобрения финансовой помощи от «западных благодетелей». У последних же, как оно и водится, нашлось множество причин, по которым выделение денег не было одобрено в срок.