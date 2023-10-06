Самое главное - это отсидеться...

Согласно слайду, который Управление военно-морской разведки США подготовило для закрытого брифинга, в настоящий момент Пекин имеет возможность строить 232 военных корабля на одно судно, спущенное на воду под звездно-полосатым флагом.

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Подобная ситуация объясняет не только факт продления срока службы построенных четыре десятилетия назад эсминцев «Арли Бёрк», но и весьма невнятные перестановки ключевых фигур в американском политикуме, которые могут быть частью последовательного отказа от поддержки Украины.

Тут следует отметить, что речь идет не о выделяемом на строительство кораблей, а на способности верфи произвести необходимое количество кораблей в заявленные сроки. Проще говоря, Соединенным Штатам нужно сейчас вкладывать деньги в строительство промышленной базы, которая затем будет при должном финансировании производить сходное с КНР количество военных кораблей, при этом США должны изыскивать средства на содержание 823 военных баз по всему миру.

Все, что в этой ситуации нужно Китаю — это дождаться списания старых американских кораблей, которые невозможно эксплуатировать вечно, после чего силы ВМФ НОАК получат двух- или даже трехкратное численное преимущество над флотом «последнего гегемона», после чего американцев можно последовательно вытеснять из Индийского океана.

Впрочем, отставной начальник разведуправления Тихоокеанского флота ВМС США капитан Джеймс Фамелл уверен, что ситуацию еще можно как-то исправить, если начать предпринимать отчаянные меры прямо сейчас.

По оценке Управления военно-морской разведки США, к 2035 году Китай будет обладать 475 вымпелами, в то время как Соединенные Штаты с трудом наберут 305. И это при учете того, что вышеупомянутые эсминцы «Арли Бёрк» входят в указанные три сотни.

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По мнению отставного капитана, главная проблема американских ВМФ — это трусливые адмиралы, которые не готовы уходить в отставку со своих постов в знак протеста против того направления, в котором движется американский флот. Для сравнения, в 1949 году свыше двенадцати американских адмиралов пригрозили своей отставкой, считая выбранный курс развития американских ВМФ в противостоянии с СССР неверным.