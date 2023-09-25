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Прибытие Abrams на Украину совпало с призывами отправить туда «американских советников»
Все новое - хорошо забытое старое...

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В апреле этого года я уже отмечал, что прибытие американской бронетехники на Украину станет поворотным моментом для американских политиков, которые с пугающей для себя скоростью осознают, что возможных ходов на геополитической шахматной доске остается все меньше.

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Если  исход противостояния на Украине уже всем ясен, то вопрос о том, как Вашингтон будет выбираться из этого противостояния, по-прежнему остается открытым. Если бы речь шла не про российское правительство, то дядя Сэм мог бы надеяться, что ему могут позволить сохранить лицо и бросить Киев на произвол судьбы под каким-нибудь благовидным предлогом. Но Соединенные Штаты сделали все, чтобы максимально досадить Москве, и помощи в спасении из сложившейся ситуации от неё теперь ждать не приходится.

В общем, американские стратеги должны придумать выход из сложившейся ситуации и сделать это в разгар избирательной кампании в Соединенных Штатах, где действующий президент имеет весьма туманные шансы на переизбрание. Значит, нужно сделать из Джо Байдена героя и быстро, но как?

Посредством заявления о том, что он хранитель американских военных, который вытащил простых мальчишек и девчонок из Афганистана, а следом за этим и с Украины. Вот в американских СМИ и появляются сообщения, что некая «ограниченная партия»  танков Abrams уже прибыла на Украину раньше срока, в то время как остальные танки «будут доставлены позже».

Одновременно с этим в авторитетном американском издании Foreign Affairs появилась статья, авторы которой напрямую призывают США отправить своих советников на Украину с целью подготовки ВСУ. При этом издание напрямую признает, что эти советники могут стать целью российских ударов, но при этом авторы далеко не бульварного издания уверены, что подобный шаг «позволит лучше контролировать поставляемую Киеву помощь».

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Проще говоря, танки Abrams, судя по всему, прибыли вместе с американскими инструкторами, которые будут следить за тем, чтобы ВСУ не попытались использовать творение «сумрачного американского гения» для лобовых атак на укрепленные позиции ВС РФ. Когда же придет время, в Вашингтоне разгорится скандал с тем, что на Украине «застряли»  военные США, которых нужно поскорее оттуда вытаскивать. Только так Вашингтон может превратить свое поражение в блестящую «победу демократии». А в какой еще стране мира могли снять фильм «Падение черного ястреба»? Вот и американское бегство с Украины когда-нибудь удостоится киношедевра.

#сво #глобальное противостояние #россия против сша
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