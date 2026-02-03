Оборудование будет установлено на шестом энергоблоке Южно-Сахалинской ТЭЦ-1.

Поскольку промышленный сектор России стараются развивать равномерно по всем регионам, то и объекты электрогенерации приходится модернизировать также равномерно — от самой западной до самой восточной границы страны. В частности, сейчас строится шестой энергоблок Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, являющейся самой мощной электростанцией на Сахалине, и Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) сегодня отчиталась о передаче на станцию двух газотурбинных агрегатов ЭГЭС-25ПА.

Источник изображения: Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК).

Как уточнили в ОДК, установки ЭГЭС-25ПА разработаны на основе авиадвигателей ПС-90А2 и предназначены для промышленной генерации электричества в составе современных высокоэффективных тепловых электростанций. Мощность каждого агрегата составляет 25 МВт, так что шестой энергоблок Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 вскоре сможет производить 50 МВт энергии только за счёт газотурбинных установок.

При этом следует напомнить, что на современных тепловых электростанциях газотурбинные установки используются в качестве первого контура генерации. Во втором контуре раскалённые отработавшие газы из газотурбинных установок используются для парогенерации и последующей раскрутки уже паровой турбины. Собственно, за счёт такой конфигурации и обеспечивается обозначенный производителем коэффициент использования теплоты топлива в 86,3%.