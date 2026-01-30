Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
В Калининграде запустили кластер по выпуску электромобилей и автокомпонентов
Речь идёт о первой очереди кластера, состоящей из семи производств.

Калининградское автомобилестроительное предприятие «АВТОТОР» продолжает подстраиваться под меняющуюся автомобилестроительную и геополитическую реальности. В частности, сегодня Минпромторг России сообщил о крупном преобразовании и расширении деятельности «АВТОТОРа»: на предприятии открылся кластер, в рамках которого будут производиться автомобильные компоненты и целые электромобили.

Источник изображения: Минпромторг России.

На текущем этапе речь идёт о семи заводах, составляющих единый кластер. Каждое предприятие будет отвечать за отдельные направления: производство оборудования и оснастки, автомобильных сидений, выхлопных систем, компактных электромобилей, электронных систем управления, тяговых электродвигателей и, наконец, производство различных пластиковых деталей.

Как отметил глава Минпромторга Антон Алиханов, предполагается, что запущенный сегодня кластер «АВТОТОРа» сможет обеспечивать не только собственные сборочные линии, но и снабжать другие российские автомобилестроительные предприятия.

Проблема заключается преимущественно в логистике: основные отечественные автозаводы находятся за сотни километров от Калининградской области, и развозить оттуда компоненты по сборочным предприятиям, мягко говоря, не совсем выгодно. Но пока так.

