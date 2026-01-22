Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В 2025 году в России по льготным программам было продано более 190 тысяч отечественных автомобилей
По данным Минпромторга РФ.

На фоне постоянных повышений и изменений механизма учёта утильсбора может сложиться впечатление, что государство не заинтересовано в росте автомобилизации населения. Тем не менее, реальность такова, что от автомобилей и их доступности для населения зависят целые индустрии, и снижать их доступность в высшей мере чревато для экономики.

Может быть интересно

Поэтому несмотря на запретительно высокие базовые ставки автомобильного кредитования в России продолжают действовать льготные программы приобретения продукции отечественного автопрома. И вот, как гласит информация от Минпромторга РФ, за прошлый год в стране по льготным программам было продано более 190 тысяч отечественных автомобилей. В общей сложности за минувший год благодаря льготному кредитованию и лизингу объём скидок при покупке авто превысил 74 миллиарда рублей.

Уточняется, что в текущем году на льготные программы в бюджете заложено 50 миллиардов рублей: 20 млрд на льготные автокредиты и ещё 30 млрд — на льготный лизинг.

Напомним, что правом на льготное автокредитование в России могут воспользоваться многодетные семьи, военнослужащие, работники медицины и образования, а также люди с ограниченными возможностями. При этом автомобиль должен быть российским, а его стоимость не должна превышать два миллиона рублей в случае с машиной с традиционным двигателем внутреннего сгорания. Для электромобилей условия несколько иные, но учитывать их нет смысла, потому что продажи электрокаров в России по совокупности причин, и в первую очередь из-за их необоснованно более высокой стоимости, находятся буквально на уровне статистической погрешности.

#россия #финансы #экономика #автомобили #промышленность
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

«Стена PlayStation 6» – ключевая проблема будущего игровой индустрии
12
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
14
Прошу удалить запись.
101
PlayStation 5 Ultra может выйти в ноябре 2027 года по цене в $800
3
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
5

Сейчас обсуждают

DTS
21:58
Фокус не удался, факир был пьян.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
DTS
21:52
Никита, судя по тому профилю в ВК, который тебе выдал твой начальник в 2025 году, ты в школе учился с 1993 по 2001 год на русском языке, а потом с 2001 по 2005 год ты учился в техникуме тоже на русско...
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
сергей гришин
21:51
18 м2 на животное! И похер на размер? Чихуа-хуа в 2кг или кавказец в 80кг! Т.е. на 36м2 2 кавказа норм а 3 той терьера это перебор... ДЭБИЛЫ!
РИА Новости: Госдума может ввести лимит на количество кошек и собак в квартирах
deema35
21:48
"Клиенты KIOXIA, по словам Накато, испытывают «ощущение кризиса», что остановка инвестиций в ИИ их уничтожит. Поэтому у них нет иного выхода, кроме как продолжать вкладываться в эту сферу, что и выраж...
TweakTown: KIOXIA сообщила о полной распродаже флэш-памяти NAND и SSD-накопителей на 2026 год
сергей гришин
21:48
ЭЭЭ... Ну вот ХОЧЕТСЯ! Родилось! Питомник!
РИА Новости: Госдума может ввести лимит на количество кошек и собак в квартирах
Димасик
21:25
-с подругой, которая помогает ей по хозяйству- Подруга видимо еще хуже перемещается, если не может до магазина сходить закупиться!) Хотя реально жалко таких людей. Без сарказма.
РИА Новости: В Находке построят новую лестницу для спускавшейся на четвереньках пенсионерки
GMMMGMMM
21:21
Автор, какого чёрта ты рекомендуешь использовать подвальные самоделки от Netac и BullshitSpec, особенно когда на авито всё ещё можно найти память ddr4 от Corsair за 12-16 тысяч и SSD от Adata на 1tb з...
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
valera60
21:21
"если в доме площадью 60 кв.м уже 5-6 кошек," Вопрос. А нафига их столько?
РИА Новости: Госдума может ввести лимит на количество кошек и собак в квартирах
valera60
21:16
А сколько стало "трансов" и остальной шушары? Сейчас модно, вместо детей, заводить собак и кошек... Коронавирус остаток мозга "выел"...
Stern: Южная Корея лидирует по показателю снижения рождаемости в мире
Dentarg
20:33
Раскрою военную тайну: в основе новейших российских комплексов лежат работы Исаака Ньютона, Архимеда и Пифагора.
Глава Курчатовского института заявил о связи «Буревестника» и «Посейдона» с работами 1940-х годов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter