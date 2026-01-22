По данным Минпромторга РФ.

На фоне постоянных повышений и изменений механизма учёта утильсбора может сложиться впечатление, что государство не заинтересовано в росте автомобилизации населения. Тем не менее, реальность такова, что от автомобилей и их доступности для населения зависят целые индустрии, и снижать их доступность в высшей мере чревато для экономики.

Поэтому несмотря на запретительно высокие базовые ставки автомобильного кредитования в России продолжают действовать льготные программы приобретения продукции отечественного автопрома. И вот, как гласит информация от Минпромторга РФ, за прошлый год в стране по льготным программам было продано более 190 тысяч отечественных автомобилей. В общей сложности за минувший год благодаря льготному кредитованию и лизингу объём скидок при покупке авто превысил 74 миллиарда рублей.

Уточняется, что в текущем году на льготные программы в бюджете заложено 50 миллиардов рублей: 20 млрд на льготные автокредиты и ещё 30 млрд — на льготный лизинг.

Напомним, что правом на льготное автокредитование в России могут воспользоваться многодетные семьи, военнослужащие, работники медицины и образования, а также люди с ограниченными возможностями. При этом автомобиль должен быть российским, а его стоимость не должна превышать два миллиона рублей в случае с машиной с традиционным двигателем внутреннего сгорания. Для электромобилей условия несколько иные, но учитывать их нет смысла, потому что продажи электрокаров в России по совокупности причин, и в первую очередь из-за их необоснованно более высокой стоимости, находятся буквально на уровне статистической погрешности.