События в мире Михаил Андреев
Коммерческий запуск сетей 5G в России ожидается в текущем году
В тестовом режиме они уже кое-где работают.

В деле организации сетей связи пятого поколения (5G) Россия уже на много лет отстаёт от других развитых государств. Причин две: трудности с регистрацией частотного диапазона, а также односторонний отказ производителей соответствующего оборудования от его поставок в Россию после событий начала 2022 года. Обе проблемы постепенно решаются, и вот представитель Минцифры России в комментарии изданию «Ведомости» заявил, что в ведомстве рассчитывают на коммерческий запуск сетей 5G в России уже в текущем году.

Как отмечается, Минцифры рассматривает возможность предоставления сетям 5G расширенного частотного диапазона в 4400—4990 МГц вместо ранее предложенного узкого диапазона в 4800—4990 МГц. Данное решение рассматривается как своего рода компромисс между частотами, используемыми для связи спецслужбами, и оптимальными частотами для сетей пятого поколения.

Напомним, что «золотым диапазоном» для 5G считается 3400—3800 МГц, при котором обеспечивается одновременно и высокая скорость передачи данных, и сравнительно большой радиус покрытия, но так сложилось, что именно этот диапазон в России зарезервирован под спецсвязь. На более высоких частотах, которые для 5G являются вспомогательными, обеспечивается более высокая пропускная способность, но меньший радиус покрытия, что накладно для операторов связи.

Сложно сказать, насколько светлым будет будущее 5G в России при всех имеющихся вводных данных и ограничениях, но то, что процесс худо-бедно движется, это уже само по себе позитивное явление. При этом следует помнить, что пропускная способность 5G столь высока, что нужды в обновлении этих сетей не будет наблюдаться ещё много лет, если не десятилетий.

#россия #технологии #техника #наука #интернет #5g #связь
