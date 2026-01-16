Премьера фильма запланирована на 8 октября этого года.

Вчера вечером режиссёр художественного фильма «Битва Моторов» Илья Малинин сообщил о завершении его съёмок, ну а сегодня кинокомпания «Централ Партнершип» опубликовала первый видеоролик-тизер картины.

В небольшом трейлере нашему вниманию представлены два главных героя — автогонщик Андрей Нагель (Иван Янковский) и инженер Дмитрий Бондарев (Юра Борисов), разработавшие и построившие в 1908 году первый российский гоночный автомобиль «Руссо-Балт», и отправившиеся с ним покорять ралли в Монако. Описываемая в фильме история вдохновлена реальными событиями того времени, но, конечно же, не повторяет их: всё-таки перед нами не документальный фильм, и в нём допущена часть художественного вымысла.

Премьера «Битвы моторов» запланирована на 8 октября — именно тогда в российских кинотеатрах начнётся её официальный прокат.