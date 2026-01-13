Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Роботакси «Яндекса» начали ездить по центру Москвы в тестовом режиме
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий компании.

Быть может, погодные условия, которые сопровождают европейскую часть России с начала текущего года, и не лучшим образом подходят для начала тестовой эксплуатации роботизированного транспорта в новых для него районах, но «Яндекс» это не останавливает. Как сообщило сегодня агентство ТАСС со ссылкой на комментарий компании, роботакси «Яндекса» начали в тестовом режиме работать в центральных районах Москвы.

На текущем этапе поездки на роботакси доступны только сотрудникам компании, и география работы такого инновационного транспорта в испытательном режиме постепенно расширяется. Вот в Москве, собственно, она расширилась до нескольких районов в центре города.

Напомним, что «Яндекс» работает над технологией беспилотных такси в рамках общего проекта компании по созданию автономного автомобильного транспорта. Работа в этом направлении ведётся с 2016 года, но пока что сугубо в тестовом режиме и с обязательным присутствием сотрудника компании на месте водителя на случай возникновения нештатной ситуации.

Следует понимать, что как бы кто ни относился к идее беспилотного автомобильного транспорта, но это наше неизбежное будущее, поскольку отказ от водителя позволит не только изъять из бюджетов целую статью расходов на заработные платы, но и «гонять» транспорт, по сути, в круглосуточном режиме, тем самым обеспечивая его минимальное время простоя. А время, как известно, это деньги, и автомобиль, если он приобретается для зарабатывания денег, в идеале должен ездить практически без остановок. Реализовать это можно только за счёт роботизации.

#россия #техника #автомобили #наука #транспорт #беспилотники #роботы #роботизация #«яндекс»
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
22
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
29
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
19
Топ-7 моих любимых российских комедий, которые сам смотрю и вам советую
12
«Анаконда», «Черный телефон 2»: краткий обзор новых фильмов
2
«Batman: Arkham City» – субъективный взгляд на игру из конца 2025 года
+
Четыре самых необычных фильма о зомби, которые наверняка удивят и понравятся фанатам жанра
2
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
6

Сейчас обсуждают

swr5
14:08
С Линуксом надо как у меня: Ryzen 9 9900X, RX 7900 XTX, RAM Kingston FURY Beast 2x32ГБ CL32-32-39-39, SSD Samsung 9100 Pro 1Tb, Монитор - Asus ProArt PA348CGV 120Hz/3440х1440 и т.д. Fedora Linux 43 Gn...
На Windows-пользователей пришлось более 1,5 млн скачиваний Linux-дистрибутива Zorin OS 18
panzershrek
14:03
Зелень может забить на потребительский рынок, если пузырь ИИ будет дальше раздуваться.
Bolt Graphics на CES заявил о 10-кратном превосходстве своего GPU над RTX 5090 в трассировке лучей
swr5
13:52
Опять пытались дырку пробить, но вовремя застукали, теперь всех на Землю.
Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков принял командование Международной космической станцией
max1024
13:47
Ошибок нет, есть 2 результата с включенным XMP, это как раз то, что юзер получал из коробки установив эти модули в мать, матери также заточены под такие частоты и вкурсе дел с чем имеют дело. Вторички...
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
max1024
13:44
было бы все тоже самое.
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
max1024
13:44
Дельный совет, у g-die есть правда сущесвенынй минус идут они хорошо, но вольтаж надо более 2 В, что на повседневку нереально. Тут была история о 3 ГГц из коробки и тот профит что получали обладатели...
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
Grandson
13:22
Зачем ты жрёшь гавно?
Западное издание Military Watch оценило возможности российской баллистической ракеты «Орешник»
Адри Купри
13:21
Адио Алекс, мозгов у тебя нет и своих мыслей тоже)
Западное издание Military Watch оценило возможности российской баллистической ракеты «Орешник»
Grandson
13:17
Пожри говна, мастер по сьездам
Западное издание Military Watch оценило возможности российской баллистической ракеты «Орешник»
Адри Купри
13:15
Алекс, так и глянь их ответку или твой мозг такое не воспринимает так как это невозможно ведь у нас все хорошо как нам говорят по ТВ)
Западное издание Military Watch оценило возможности российской баллистической ракеты «Орешник»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter