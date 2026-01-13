Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий компании.

Быть может, погодные условия, которые сопровождают европейскую часть России с начала текущего года, и не лучшим образом подходят для начала тестовой эксплуатации роботизированного транспорта в новых для него районах, но «Яндекс» это не останавливает. Как сообщило сегодня агентство ТАСС со ссылкой на комментарий компании, роботакси «Яндекса» начали в тестовом режиме работать в центральных районах Москвы.

На текущем этапе поездки на роботакси доступны только сотрудникам компании, и география работы такого инновационного транспорта в испытательном режиме постепенно расширяется. Вот в Москве, собственно, она расширилась до нескольких районов в центре города.

Напомним, что «Яндекс» работает над технологией беспилотных такси в рамках общего проекта компании по созданию автономного автомобильного транспорта. Работа в этом направлении ведётся с 2016 года, но пока что сугубо в тестовом режиме и с обязательным присутствием сотрудника компании на месте водителя на случай возникновения нештатной ситуации.

Следует понимать, что как бы кто ни относился к идее беспилотного автомобильного транспорта, но это наше неизбежное будущее, поскольку отказ от водителя позволит не только изъять из бюджетов целую статью расходов на заработные платы, но и «гонять» транспорт, по сути, в круглосуточном режиме, тем самым обеспечивая его минимальное время простоя. А время, как известно, это деньги, и автомобиль, если он приобретается для зарабатывания денег, в идеале должен ездить практически без остановок. Реализовать это можно только за счёт роботизации.