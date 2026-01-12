На внутренний рынок пришлась лишь четверть от общих сборов.

Хоть франшиза «Аватар» и остаётся одной из самых «золотоносных» в киноиндустрии, но способность прыгать выше головы она потихоньку утрачивает. Так, на 25-й день проката сборы третьего фильма в серии — «Аватар: Пламя и пепел» — превысили $1,2 миллиарда. Для сравнения, неделю назад фильм заработал свой первый миллиард, что свидетельствует о том, что почти все, кто хотели, продолжение приключений представителей расы на’ви уже посмотрели.

Следует также не забывать тот факт, что инфляция — явление глобальное, и доллар она тоже не щадит. Так что $1,2 миллиарда образца 2026 года, мягко говоря, не то же самое, что во время премьеры первого «Аватара» в 2009 году.

Режиссёр Джеймс Кэмерон запланировал также производство четвёртого и пятого фильмов в серии, и предполагается, что премьера четвёртой части состоится в 2029 году. Многое, впрочем, будет зависеть от конечных финансовых результатов «Пламени и пепла», а они пока пусть и замедлились, но продолжают расти, да и прокат фильма будет продолжаться, пока поток желающих его смотреть не иссякнет окончательно.