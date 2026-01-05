Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Кассовые сборы фильма «Аватар: Пламя и пепел» перевалили за 1 миллиард долларов
На это ленте потребовалось чуть меньше трёх недель.

Несмотря на то, что франшиза «Аватар» превращена её создателями в очередной конвейер, свои результаты эта политика всё-таки приносит. Так, сборы третьего кинофильма в данной фантастической вселенной — «Аватар: Пламя и пепел» — на 18-й день проката превысили один миллиард долларов.

На текущий момент скорость набора «кругленькой» суммы у третьего «Аватара» слегка отстаёт от первого и второго фильмов в серии: им один миллиард удалось собрать за 17 и 14 дней соответственно. Кроме того, не стоит забывать, что покупательная способность доллара за это время, особенно с момента премьеры именно первого фильма, радикально изменилась не в лучшую сторону. Проще говоря, миллиард долларов сейчас и в 2009 году — совершенно разные суммы.

Получится ли у третьего «Аватара» собрать в мировом прокате два миллиарда долларов, дабы хотя бы не ударить в грязь лицом перед фильмами-предшественниками, пока вопрос открытый.

Напомним, что в перспективе должны выйти четвёртый и пятый фильмы в серии, а их судьба во многом зависит от успехов «Пламени и пепла».

#сша #кино #«аватар» #«аватар: пламя и пепел»
Сейчас обсуждают

linux4ever
14:49
>Octa-core ARM Cortex-A78C @ 998 MHz (docked); 1,101 MHz (undocked) Как думаете много разработчиков хотят под это оптимизировать игры, когда в дешевом мобильнике процессор в 3 раза быстрее?
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
linux4ever
14:44
Флехи с низкоуровневым доступом считают в мегабитах, а в новости про мегабайты.
Новые материнские платы AMD AM5 от ASUS оснащены 64 МБ UEFI для поддержки будущих процессоров Ryzen
DeLaKoren
14:38
у моей материнки на x670 чипе 256мб UEFI биос, кого они за дураков держат? или я нубас?)
Новые материнские платы AMD AM5 от ASUS оснащены 64 МБ UEFI для поддержки будущих процессоров Ryzen
lеad
14:35
А за 1000 комплектов можно взять дом в Беверли Хиллз! Офигеть новость
Цена на комплект серверной памяти DDR5 в Китае сравнялась со стоимостью квартиры в Шанхае
Виктор Тарасов
14:34
Жаль крутая компания сделала неочень ..
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Merovingl
14:15
На старте S1 - новый форм фактор (ощущается магия нинтендо) - больше эксклюзивов - интересный дизайн На старте S2 - старый форм фактор (ничего нового, скучно, не ощущается магия нинтендо) - средняя п...
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Baron von Tripperbach
13:13
Жёсткий диск в теплице!
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
Никита Абсалямов
13:13
Лечитесь...
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
newceyre
12:57
Комфортные 36 фпс - вам на лечение куда скидывать?
Встроенная графика Arc B390 обошла Radeon 890M на 82% и GeForce RTX 4050 на 10%
samsonbl4
12:55
Ну сейчас, когда первый блин у меня есть, который вживую можно потрогать и померить, думаю смогу спроектировать корпус толщиной примерно 65...70 мм, под БП sfx и видюху в два слота толщиной. Может зай...
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter