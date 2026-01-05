На это ленте потребовалось чуть меньше трёх недель.

Несмотря на то, что франшиза «Аватар» превращена её создателями в очередной конвейер, свои результаты эта политика всё-таки приносит. Так, сборы третьего кинофильма в данной фантастической вселенной — «Аватар: Пламя и пепел» — на 18-й день проката превысили один миллиард долларов.

На текущий момент скорость набора «кругленькой» суммы у третьего «Аватара» слегка отстаёт от первого и второго фильмов в серии: им один миллиард удалось собрать за 17 и 14 дней соответственно. Кроме того, не стоит забывать, что покупательная способность доллара за это время, особенно с момента премьеры именно первого фильма, радикально изменилась не в лучшую сторону. Проще говоря, миллиард долларов сейчас и в 2009 году — совершенно разные суммы.

Получится ли у третьего «Аватара» собрать в мировом прокате два миллиарда долларов, дабы хотя бы не ударить в грязь лицом перед фильмами-предшественниками, пока вопрос открытый.

Напомним, что в перспективе должны выйти четвёртый и пятый фильмы в серии, а их судьба во многом зависит от успехов «Пламени и пепла».