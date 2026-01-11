Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Беларусь намерена в этом году заключить с РФ соглашение о строительстве третьего энергоблока БелАЭС
Мощность станции, в теории, возрастёт на 50%.

В 2020 году в Беларуси заработал первый энергоблок первой в стране атомной электростанции — Белорусской АЭС (БелАЭС). С конца 2023 года на станции работают оба запланированных энергоблока, но учитывая, что в республике, как и в России, идёт активное промышленное развитие, руководство страны предположило, что введённых мощностей станции в будущем перестанет хватать.

Так родилась идея расширения Белорусской АЭС, а именно строительства её третьего энергоблока. Пока что эта перспектива крайне отдалённая, но процесс подготовки потихоньку идёт. В частности, глава Минэнерго Беларуси Денис Мороз сообщил, что возглавляемое им ведомство намерено уже в этом году подготовить с госкорпорацией «Росатом» рамочное соглашение о возведении третьего энергоблока БелАЭС. В данном соглашении будут прописаны «технические и экономические» аспекты строительства.

По плану, третий энергоблок Белорусской АЭС будет введён в эксплуатацию лишь через десятилетие: примерно в 2035—2038 годах. Пока что же имеющихся в Беларуси энергетических мощностей более чем достаточно для обеспечения внутренних потребностей государства.

#россия #экономика #промышленность #энергетика #беларусь #белоруссия #атомная энергетика
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Прошитая PlayStation 4 Pro в 2026 году — стоит ли покупать заядлому геймеру
5
«Август» (2025): субъективное мнение о фильме
1
Сравнение i7-5820K и i7-6800K в одинаковых условиях, их плюсы и минусы
19
Комп в корпусе от XBOX 360 - мой DIY проект
9
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
8

Сейчас обсуждают

Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю
16:42
Врёшь, я умный но не понял
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
swr5
16:18
Еще один розовые очки не снял
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
swr5
16:17
Когда случится конец света и интернета - молиться надо, а не порнороликами развлекаться.
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
семен крицберг
16:13
На 100% согласен с автором. Книгу читал и перечитывал не раз. Фильм 2001 года смотрел. Но тут -и близкого ничего нет к книге. Устроили американский боевичок за огромные деньги
«Август» (2025): субъективное мнение о фильме
swr5
16:08
Ни какого порядка. Кто хочет может гадить на орбите запуская всякую хрень десятками тысяч. Надо было еще в прошлом веке делать закон о суверенном космическом пространстве над территорией своей страны.
SpaceX получила от регуляторов разрешение на эксплуатацию до 15 000 спутников второго поколения
Waramagedon
16:00
Включи Ютуб и увидишь, что они тащат, тестов полным полно с актуальными видеокартами.
Сравнение i7-5820K и i7-6800K в одинаковых условиях, их плюсы и минусы
Garthar
15:58
Он и так не рентабельный в принципе. Там основная проблема в батарее. По сути единственное реальное применение электромобиля это городской транспорт типа арендных машин
В США наблюдается спад спроса на электромобили
MriS
15:55
Скрытая реклама дисков по конскими ценам 😅
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
Overseer man
15:55
Горе. Ты хоть знаешь для чего нужна фольга? Или у тебя телевизор заменяет мозги?
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
Overseer man
15:53
Кто умный, тот поймет... https://www.youtube.com/watch?v=yDuarCIKMnQ
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter