Мощность станции, в теории, возрастёт на 50%.

В 2020 году в Беларуси заработал первый энергоблок первой в стране атомной электростанции — Белорусской АЭС (БелАЭС). С конца 2023 года на станции работают оба запланированных энергоблока, но учитывая, что в республике, как и в России, идёт активное промышленное развитие, руководство страны предположило, что введённых мощностей станции в будущем перестанет хватать.

Так родилась идея расширения Белорусской АЭС, а именно строительства её третьего энергоблока. Пока что эта перспектива крайне отдалённая, но процесс подготовки потихоньку идёт. В частности, глава Минэнерго Беларуси Денис Мороз сообщил, что возглавляемое им ведомство намерено уже в этом году подготовить с госкорпорацией «Росатом» рамочное соглашение о возведении третьего энергоблока БелАЭС. В данном соглашении будут прописаны «технические и экономические» аспекты строительства.

По плану, третий энергоблок Белорусской АЭС будет введён в эксплуатацию лишь через десятилетие: примерно в 2035—2038 годах. Пока что же имеющихся в Беларуси энергетических мощностей более чем достаточно для обеспечения внутренних потребностей государства.