На этих станках будут создаваться крупногабаритные детали самолётов.

Потребность российского внутреннего рынка в самолётах самых разных классов сейчас огромна, поэтому нет ничего удивительного в том, что авиазаводы постепенно наращивают свои производственные мощности. Так, пресс-служба Иркутского авиационного завода, на который возлагается надежда в деле обеспечения российских авиакомпаний отечественными лайнерами МС-21, отрапортовала о введении в 221 цехе предприятия в эксплуатацию двух современных фрезерно-обрабатывающих центров с числовым программным управлением (ЧПУ).

Как уточнили на заводе, в уходящем месяце на станках была завершена пусконаладка, проверена геометрия, а также изготовлены пробные детали. Сейчас загрузка в цеху очень высокая, поэтому сотрудники предприятия восприняли обновление с большой радостью и даже, как выразились в пресс-службе, «с нетерпением».

Новое оборудование будет использоваться при изготовлении балок, нервюр, лонжеронов и прочих крупногабаритных авиационных деталей.

Следует понимать, что потребность внутреннего рынка в самолётах МС-21 составляет несколько сотен единиц, при этом Иркутский авиазавод готов производить лишь несколько десятков «птичек» в год. Иными словами, предприятие будет загружено работой критической важности на протяжении ближайших десятилетий, ведь помимо внутреннего рынка запрос на МС-21 существует и на внешних рынках, давно уставших от дуополии Boeing и Airbus.