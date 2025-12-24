Продление данной льготы, а по факту просто бесплатного проезда, осуществляется на год.

Как уже не раз отмечалось, продажи электромобилей в России болтаются в районе статистической погрешности: они неадекватно дороги, а инфраструктура для их относительно быстрой подзарядки развита разве что в самых крупных городах страны и их окрестностях. И никакие льготы — ни освобождение от транспортного налога, ни бесплатные парковки, ни бесплатный проезд по платным трассам — перелому этого тренда не способствуют, поскольку переплата за электрокар слишком велика относительно этих льгот.

Тем не менее, программа повышения привлекательности электромобилей в России продолжается, и сегодня издание «Коммерсант» со ссылкой на поручение первого вице-премьера Дениса Мантурова Минэкономразвития и Минпромторгу сообщило о том, что льготный (бесплатный) проезд по платным трассам на электрокарах российского производства в стране собираются продлить на следующий год.

Уточняется, что по сути решение о продлении данной льготы уже принято, осталось лишь его зафиксировать официально. Льготный проезд распространяется на платные федеральные трассы М-1, М-3, М-4, М-11, М-12 и ЦКАД.

По статистике, за период с весны 2023 года по конец 2024 года этой льготой воспользовались 1,1 миллиона раз. Всего же, по информации издания «Автостат», в России летом текущего года было зарегистрировано 138,5 тысяч гибридных и полностью электрических автомобилей. Сколько из них — машины непосредственно отечественного производства, на которые и распространяется льгота, не уточняется, но логично предположить, что абсолютное меньшинство. По мнению экспертов, если государство действительно намерено повышать уровень «электрификации» личного транспорта, то льготу необходимо распространить на все электромобили в принципе, а не только российской сборки.