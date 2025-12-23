По сравнению со статистикой за 11 месяцев прошлого года.

До конца 2025 года осталась всего неделя с копейками, а это значит, что пора подводить итоги. Минский тракторный завод (МТЗ) завершает календарный год с достойными показателями: в частности, пресс-служба предприятия сообщила о том, что производство энергонасыщенных тракторов BELARUS 3522 за 11 месяцев уходящего года возросло более чем на 30% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.

Несмотря на внушительный рост в процентном исчислении, в числовом выражении объём выпуска тракторов этого типа остаётся скромным: за 11 месяцев было собрано 500 единиц.

Понимая, что такими объёмами задачу импортозамещения на внутреннем и на российском рынках не выполнить, пресс-служба МТЗ отметила, что на следующий год предприятие планирует практически удвоить объём выпуска энергонасыщенных тракторов: до 1000 единиц за год.