Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
МТЗ почти на треть увеличил выпуск тракторов BELARUS 3522 в этом году
По сравнению со статистикой за 11 месяцев прошлого года.

До конца 2025 года осталась всего неделя с копейками, а это значит, что пора подводить итоги. Минский тракторный завод (МТЗ) завершает календарный год с достойными показателями: в частности, пресс-служба предприятия сообщила о том, что производство энергонасыщенных тракторов BELARUS 3522 за 11 месяцев уходящего года возросло более чем на 30% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.

Несмотря на внушительный рост в процентном исчислении, в числовом выражении объём выпуска тракторов этого типа остаётся скромным: за 11 месяцев было собрано 500 единиц.

Понимая, что такими объёмами задачу импортозамещения на внутреннем и на российском рынках не выполнить, пресс-служба МТЗ отметила, что на следующий год предприятие планирует практически удвоить объём выпуска энергонасыщенных тракторов: до 1000 единиц за год.

#техника #экономика #промышленность #наука #беларусь #белоруссия #тракторы
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
371
QLED Смарт ТВ, воспроизводящий любой контент: обзор Dune HD Q55R1
3
Как грамотно установить и настроить Windows 10 в конце 2025 года и продлить обновления еще на год
13
Осматриваю и разбираю проблемный ноутбук Samsung RV511
10
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 White
+
Противостояние Xbox One X и Xbox Series S в 2026 году — опыт бывалого консольщика
+
Климатическое оружие против FPV-дронов — перспективы и окупаемость направления
9
Рейтинг лучших видеорегистраторов с 4G и удаленным онлайн-мониторингом
+

Сейчас обсуждают

Дмитрий Еременко
22:12
С LGA 1151 на АМ4 проблем не будет, т.к. у них разметка gpt. Я же прошу подсказать как сперва клонировать ОС, а затем с mbr сделать перенос в gpt.
Как грамотно установить и настроить Windows 10 в конце 2025 года и продлить обновления еще на год
Терминатор
22:10
БИОС прошил было 61200 стало еще больше зашибись. Ладно пошел дальше настраивать sistems.
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Валентин Швец
22:07
Если ты в 2017 купил Ryzen 1600 и потом проапгрейдил его на Ryzen 5600, я тебя поздравляю, это реально круто, но время идет, и всё меняется. В реальности 90% людей собирают ПК, который выгоден здесь и...
В Hardware Unboxed считают, что платформы на DDR4 не увидят «второе дыхание» из-за дефицита DRAM
Валентин Швец
22:07
Я сам люблю процессоры AMD за 3D-кеш, энергоэффективность, за производительность в играх и за то, что заставили Intel шевелиться. Но вы необоснованно и довольно-таки агрессивно накинулись на человека,...
В Hardware Unboxed считают, что платформы на DDR4 не увидят «второе дыхание» из-за дефицита DRAM
valera60
22:00
Ещё одна "мессия"...возрождения. Трандец!
WSJ: Основатель Telegram Павел Дуров готов оплатить ЭКО женщинам, желающим родить от него ребенка
valera60
21:56
" Вся российская энергосистема централизована, она осталась в наследство от Советского Союза и требует постоянных вложений для поддержания работы." При этом за кв/ч. платили 4 коп. " Ранее он предлага...
Эксперт Алексей Зубец назвал главную причину роста цен на электричество в России
salexa
21:56
джапония опять на те же грабли... ука
В Японии перезапустят крупнейшую в мире АЭС спустя 15 лет после аварии на Фукусиме
RandomXP
21:44
Вот интересно, где они столько линий pci-e взяли?
В ноутбук Eurocom Raptor X18 Server Edition можно установить 256 ГБ памяти DDR5 и четыре SSD по 8 ТБ
valderm
21:31
по сути ты сам ответил на свой вопрос, когда переносил свой диск с одной системы на другкю... у меня даже был случай переноса с LGA 1151 на АМ4, все прекрасно заработало
Как грамотно установить и настроить Windows 10 в конце 2025 года и продлить обновления еще на год
Imeron
21:06
> сильно сомневаюсь что такому человеку как он в сколько-нибудь приличном хуторе кто-то доверит свою технику, Получается: либо не приличный, либо не хутор, либо не техника, или не доверили. В любом сл...
Осматриваю и разбираю проблемный ноутбук Samsung RV511
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter