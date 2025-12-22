По массе это много, но по факту — менее 20% от объёма контракта с РЖД.

Рельсы были и остаются самыми «видимыми» частями железной дороги, и по скорости их укладки принято судить о готовности дороги в целом. Понятно, что параллельно необходимо протягивать и линии электропередач, устанавливать тяговые подстанции, огораживать железнодорожное полотно на всём его протяжении, и в целом производить массу работ, но именно рельсы являются самой важной частью железной дороги.

И вот металлургический комбинат ЕВРАЗ ЗСМК сообщил о том, что в период с августа по ноябрь включительно поставил для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Москва — Санкт-Петербург» более 28 тысяч тонн рельсов марки ДТ350ВС400.

Несмотря на внушительное число, по факту это лишь одна пятая от общего объёма, предусмотренного контрактом. Всего вплоть до конца 2027 года ЕВРАЗ должен произвести 161 тысяч тонн рельсов ДТ350ВС400.

Стоит отметить, что данные рельсы по своей сути являются уникальными для российской железнодорожной отрасли, поскольку призваны работать в широченном диапазоне температур и обеспечивать безопасное движение поездов на скорости до 400 км/ч.

Что до ВСМ как таковой, то её строительство будет вестись приблизительно до конца 2027 года. Затем начнутся испытания самой железной дороги и высокоскоростных поездов, и весной 2028 года её планируют ввести в полноценную эксплуатацию, после чего время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится до 2 часов 15 минут.