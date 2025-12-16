Он же в обиходе именуется «Кирпичом» — за характерное изображение на самом знаке.

Количество улиц с односторонним движением в Москве огромно, и в ряде случаев, чтобы доехать буквально до следующего квартала, нужно колесить несколько минут, выполняя соответствующие требования запрещающих и предписывающих знаков.

Пока в столице ещё не было повсеместно распространено «Всевидящее Око» Центра организации дорожного движения (ЦОДД), водители нередко нарушали эти требования и, пытаясь сэкономить время, по сути, выезжали на полосы встречного движения. Но постоянно множащееся количество камер и штрафы, которые бесполезно оспаривать при наличии явного нарушения, постепенно без преувеличения на порядок повысили культуру вождения в Москве.

Так, сегодня ЦОДД сообщил, что за 11 полных месяцев текущего года в столице было зафиксировано на 21% меньше нарушений требования знака «Въезд запрещён», также известного в обиходе под водительским жаргонным названием «Кирпич», по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ЦОДД справедливо связывает эту позитивную статистику именно с работой камер контроля за дорожной обстановкой. Безусловно, есть водители-оторвы, которые даже выделяют себе месячный бюджет на оплату штрафов, но подавляющему большинству всё-таки жалко на пустом месте отдавать чувствительную сумму. Как говорится, лучшая мера воздействия — через самое больное место, которым у большинства является кошелёк.