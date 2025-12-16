Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Московские водители за год стали на 21% реже нарушать требование знака «Въезд запрещён»
Он же в обиходе именуется «Кирпичом» — за характерное изображение на самом знаке.

Количество улиц с односторонним движением в Москве огромно, и в ряде случаев, чтобы доехать буквально до следующего квартала, нужно колесить несколько минут, выполняя соответствующие требования запрещающих и предписывающих знаков.

Пока в столице ещё не было повсеместно распространено «Всевидящее Око» Центра организации дорожного движения (ЦОДД), водители нередко нарушали эти требования и, пытаясь сэкономить время, по сути, выезжали на полосы встречного движения. Но постоянно множащееся количество камер и штрафы, которые бесполезно оспаривать при наличии явного нарушения, постепенно без преувеличения на порядок повысили культуру вождения в Москве.

Так, сегодня ЦОДД сообщил, что за 11 полных месяцев текущего года в столице было зафиксировано на 21% меньше нарушений требования знака «Въезд запрещён», также известного в обиходе под водительским жаргонным названием «Кирпич», по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ЦОДД справедливо связывает эту позитивную статистику именно с работой камер контроля за дорожной обстановкой. Безусловно, есть водители-оторвы, которые даже выделяют себе месячный бюджет на оплату штрафов, но подавляющему большинству всё-таки жалко на пустом месте отдавать чувствительную сумму. Как говорится, лучшая мера воздействия — через самое больное место, которым у большинства является кошелёк.

#россия #транспорт #дороги
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
113
Разрушитель миров, Скалолазы, Альтер и Игрок — краткий и субъективный обзор новых фильмов
+
«Оно: Добро пожаловать в Дерри» — очередное «повесточное расширение» классики ужасов
4
О Steam Machine в 2026 году — что ждёт детище Valve на фоне кризиса памяти
14
Обзор романа «Расследование» Станислава Лема – произведение, поставившее читателей в тупик
+

Сейчас обсуждают

Vorvort
20:59
Последними двумя обновлениями Майки устранили большинство проблем, Win 11 25H2 сборка 26200 работает стабильно, в играх провалов производительности, вылетов нет.
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
sammievanhalen
20:59
Надо же, какое великолепное чувство юмора...
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
Одмэн
20:52
На гомно он исходит, ради чего не понятно Лично я в axye, такую дичь давно не читал.
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
sammievanhalen
20:52
Вот точно так же смешно смотреть на эту возню и по другую сторону баррикад. Пердолинг с допилингом винды до вменяемого состояния, и после обновления все заново.
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
Chaтo-OverBoт
20:51
А наш-то Моше Анисимовд на рекорд пошёл, аж цельных 35 цобачьих пыпысек за раз себе наскирдовал в кипу, вот чувак-то разговеется на ужине.
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
Одмэн
20:48
Дeбил, сайт физически в Москве уже давно
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
slikts
20:44
Спасибо! Но я на этом сайте с 2007 года (есть другой ник). Других здесь не бывает. Сайт то не россиский.
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
sammievanhalen
20:44
Есть конечно, но выглядит странно. Перекрашиваются не все окна и отдельные элементы в них. Да и гамма вырвиглазная получается, а подкрутить по своему вкусу невозможно, ибо все прибито гвоздями.
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
slikts
20:41
То что надо от истинных "гавноплывов" на сайте!
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
slikts
20:39
Минусы за ПРАВДУ!
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter