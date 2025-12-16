Подразумевается, что электронные знаки будут с точки зрения ПДД восприниматься как некая супер-версия временного дорожного знака.

Российские правила дорожного движения (ПДД) гласят, что простые стационарные дорожные знаки имеют приоритет над разметкой, а временные дорожные знаки (с жёлтым фоном) имеют приоритет над простыми знаками. Соответственно, если разметка, простые и временные знаки противоречат друг другу, то нужно руководствоваться указаниями знака с более высоким приоритетом, игнорируя остальные.

Впрочем, на крупных и не только автомагистралях всё чаще можно видеть электронные табло с динамически изменяемыми знаками. Оператор дороги меняет показания знаков — в основном ограничивающих максимально допустимую скорость движения — в зависимости от погоды, времени года, дорожной обстановки и массы других факторов. Система удобная и призвана повысить безопасность движения, однако проблема заключается в том, что знаки, выводимые на электронном табло, носят рекомендательный, а не обязательный характер, а камеры контроля движения не синхронизированы с их показаниями.

Вот издание «Коммерсант» со ссылкой на поручение правительственной комиссии по безопасности дорожного движения профильным ведомствам сообщило о том, что в ПДД будут внесены изменения, обязующие водителей выполнять требования электронных знаков и наделяющие такие знаки максимальным уровнем приоритета. Иными словами, при такой маловероятной ситуации, когда стандартный, временный и электронный знаки дают разные указания, руководствоваться нужно будет показаниями именно электронных знаков/табло.

Отметим, что в России действует программа снижения аварийности и смертности на дорогах. Программа комплексная и подразумевает более жёсткие требования к кандидатам в водители, неукоснительное соблюдение правил, рост общей культуры вождения и контроль за всем этим со стороны «Всевидящего Ока».