В следующем году планируют подключить вторую очередь.

Хоть госкорпорация «Росатом» в основном связана с атомной энергетикой, но и развитием так называемой зелёной энергетики она тоже в меру возможностей занимается. Так, сегодня пресс-служба «Росатома» сообщила о подключении в единую энергосистему России первой очереди Новолакской ВЭС в Дагестане — самой мощной ветроэлектростанции в стране.

Первая очередь станции состоит из 61 установок суммарной мощностью 152,5 МВт. Вторую очередь, состоящую из 59 установок общей мощностью 147,5 МВт, планируют ввести в эксплуатацию и подключить к сети уже в следующем году. По плану, в среднем обе очереди Новолакской ВЭС будут ежегодно вырабатывать порядка 879 млн киловатт-часов электроэнергии.

Следует отметить, что Дагестан является одним из немногих российских регионов, в которых ветроэнергетика хотя бы минимально целесообразна с экономической точки зрения. В большинстве регионов России для этого типа возобновляемой энергетики либо нет стабильных ветров, либо распаханы большие сельскохозяйственные угодья, где «ветряки» не поставишь, либо экстремально холодный климат в зимнее время года.

На сегодняшний день доля «зелёной» энергетики в России составляет менее 1% от всей производимой электроэнергии в стране. С учётом гидроэлектростанций, которые не принято записывать в привычную возобновляемую энергетику, эта доля возрастает примерно до 20%.