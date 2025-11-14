Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России до 2028 года планируют построить 5 круизных теплоходов
Их общая пассажировместимость составит 1000 человек.

Поскольку выезд за рубеж для граждан России в последние годы стал если не невозможен, то крайне затратен, то популярность стали набирать внутренние речные круизы — в частности, по «Золотому кольцу». Флот круизных теплоходов в стране при этом постоянно стареет, а судоверфи не поспевают за растущим спросом.

Чтобы оценить масштаб проблемы, достаточно ознакомиться с заявлением соруководителя комиссии Российского союза туриндустрии по круизам Светланы Гончаровой. По её словам, сейчас по российским рекам курсируют 110 теплоходов средним возрастом более 50 лет. Данное обстоятельство вынуждает компании-операторы круизов и судовладельцев вкладываться в модернизацию флота, из-за чего в угоду большему комфорту уменьшается их пассажировместимость.

Так, согласно комментарию Гончаровой, раньше вышеуказанные 110 теплоходов имели в общей сложности 36 000 пассажиромест, а после модернизации их вместимость сократилась до 25 000 пассажиромест.

Потребность в новых круизных теплоходах колоссальная, но пока что судостроители не могут её обеспечить: как отметила Гончарова, в текущем, 2026 и 2027 годах запланировано строительство всего пяти новых круизных теплоходов суммарно на 1 000 пассажиромест.

#россия #экономика #промышленность #судостроение
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
98
Лучшие электронные книги в 2025-2026 году — выбираем недорогую модель с диагональю 6 дюймов
14
Почему Steam Machine — это лучшее игровое устройство 2025 года с отличными перспективами на будущее
21
Деградация фильмов ужасов на примере франшизы «Пятница 13-е»
3
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
70
Valve анонсировала игровой ПК Steam Machine, контроллер Steam Controller и VR-гарнитуру Steam Frame
6
Большая подборка игр и дополнений с сильной зимней атмосферой
15
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 (M3407H)
3

Сейчас обсуждают

Артем Удовиченко
20:57
Проблема что врам будет мало даже для 2к. Я в 7 ремейк финалки мог запускать только в 1080 на старой 2060s, в 2к фас падал раза в 4 и с дикими фризами было. Поэтому взял пока что 5060 Ти 16гб
Valve объяснила своё решение оснастить консоль Steam Machine всего 8 ГБ видеопамяти
Роман Кудлай
20:55
Как притянуть Linux к любой теме? Может есть мази какие-то, а то автор расчесал себе уже все А знаете почему убрали голосование за статьи? Это потому что сервер на динуксе и неправильно считал мат4мат...
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
Bss Bss
20:45
"Иногда ПК с ним просто тухнет, а вентиляторы при этом продолжают вращаться. Как я понял, что проблема именно в процессоре, а не в материнской плате или оперативной памяти?" У меня такая же проблема ...
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
linux4ever
20:39
Конечно город может и есть, а вот только комментарии в игре "покажи город на границе мексики и сша" появляются постоянно.
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
Александр Паваль
20:31
Кто то прется с Потера, а мне сказки уже не помогают.
В сеть слили свежие кадры со съёмок сериала «Гарри Поттер» (Harry Potter)
Александр Паваль
20:29
Разбомбить к чертям собачим, пока не продают Украине.
В Косово запустили серийное производство ударных БПЛА
Remarc
20:16
"а вплоть до 19 января 2038 года. Дата была выбрана неслучайно, поскольку она является предельной для многих старых компьютерных систем, которые из-за своих архитектурных ограничений просто не могут к...
Microsoft прикрыла популярный офлайн-способ пиратской активации Windows 10 и 11
Mallory
20:16
А вообще, реальный город с таким названием есть, почти 200 тысяч человек, так что можно в принципе и оставить так. UPD: Это так забавно, чимба минусит даже комментарии которые не про него, чисто потом...
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
Алексей
20:15
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
slikts
20:10
У "Ratiborus" уже давно есть активация ВСЕГО!
Microsoft прикрыла популярный офлайн-способ пиратской активации Windows 10 и 11
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter