Поскольку выезд за рубеж для граждан России в последние годы стал если не невозможен, то крайне затратен, то популярность стали набирать внутренние речные круизы — в частности, по «Золотому кольцу». Флот круизных теплоходов в стране при этом постоянно стареет, а судоверфи не поспевают за растущим спросом.

Чтобы оценить масштаб проблемы, достаточно ознакомиться с заявлением соруководителя комиссии Российского союза туриндустрии по круизам Светланы Гончаровой. По её словам, сейчас по российским рекам курсируют 110 теплоходов средним возрастом более 50 лет. Данное обстоятельство вынуждает компании-операторы круизов и судовладельцев вкладываться в модернизацию флота, из-за чего в угоду большему комфорту уменьшается их пассажировместимость.

Так, согласно комментарию Гончаровой, раньше вышеуказанные 110 теплоходов имели в общей сложности 36 000 пассажиромест, а после модернизации их вместимость сократилась до 25 000 пассажиромест.

Потребность в новых круизных теплоходах колоссальная, но пока что судостроители не могут её обеспечить: как отметила Гончарова, в текущем, 2026 и 2027 годах запланировано строительство всего пяти новых круизных теплоходов суммарно на 1 000 пассажиромест.