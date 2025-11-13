Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Москва возглавила список регионов РФ с наибольшим количеством зарядных станций для электромобилей
Что вполне естественно. На втором месте Подмосковье, на третьем — Краснодарский край.

При всей откровенной экономической недоступности электромобилей в России процесс популяризации этого вида личного транспорта продолжается. Делается это за счёт строительства зарядной инфраструктуры, дабы у граждан ушло опасение того, что «батарейка» их электромобиля может «сесть» в самый неподходящий момент, а до ближайшей зарядной станции его толкать десяток километров.

И вот, как передаёт агентство «Автостат», в Москве за последние три года стало примерно в 2,3 раза больше зарядных станций — 828 штук — а сам город возглавил перечень регионов с наибольшей их доступностью.

На втором месте по распространённости зарядных станций для электромобилей разместилась Московская область с 761 «зарядками», на третьем, как ни странно, Краснодарский край с 414 станциями. На четвёртом месте с 392 станциями расположился Санкт-Петербург, ну а пятёрку лидеров замкнула Республика Татарстан с 246 «зарядками». С заметным отставанием от Татарстана, но практически наравне между собой по количеству электрозарядных станций идут Республика Башкортостан, Нижегородская область, Сахалинская область, Красноярский Край и Новосибирская область.

Следует отметить, что низкая популярность электрокаров в России связана с их заведомо и неоправданно более высокой стоимостью. При этом меры экономического стимулирования перехода на электрическую тягу — освобождение от уплаты транспортного налога и бесплатные парковки — слишком несущественны в масштабах переплаты за электромобиль в сравнении с традиционным автомобилем. И если это положение дел не изменится (причём, желательно, без обложения стандартных автомобилей дополнительными пошлинами), то доля электрокаров в России так и останется в районе статистической погрешности.

#россия #экономика #автомобили #электромобили #транспорт
