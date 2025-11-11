Выпускать их будет Симбирский автобусный завод (СИМАЗ).

Российским производителям автомобильной техники для обеспечения стабильной загрузки необходимо расширять свои мощности, осваивать выпуск новой техники и выходить на зарубежные рынки. Говорить о последнем факторе пока преждевременно, но хотя бы два предыдущих действуют: модельный ряд расширяется, как увеличиваются и производственные возможности. Так, сегодня Фонд развития промышленности (ФРП) России сообщил о начале производства в Ульяновске на мощностях Симбирского автобусного завода новой модели городского автобуса СИМАЗ-4282 в средней и большой версиях.

Автобусы оснащены газовым оборудованием, позволяющим им работать на компримированном (сжатом) природном газе — метане. Преимуществом техники с такой силовой установкой является чистота выхлопа, чего не скажешь о стандартных автобусах и грузовиках с дизельными двигателями, значительно отравляющими атмосферу в городе.

Производитель утверждает, что новый автобус может нести в газовых баллонах под давлением 200 атмосфер объём газа, достаточный для преодоления расстояния свыше 400 километров на одной заправке. В салоне СИМАЗ-4282 могут разместиться 72 пассажира, из них 29 в сидячем положении. Автобус относится к классу низкопольных, а, значит, обеспечивает удобную посадку/высадку пассажиров, в том числе с ограниченными возможностями.

По плану, на предприятии после его выхода на расчётную мощность будут выпускаться до 1 500 автобусов разных типов.