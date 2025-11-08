Для реализации задачи нужно лишь указание от политического руководства страны.

Последнее время Россия и Соединённые Штаты обмениваются в информационном поле намёками на то, что дальнейшая эскалация может закончиться сеттингом серии Fallout не только для них, но и для всей планеты. С российской стороны прошли испытания новейших способных нести ядерные заряды систем «Буревестник» и «Посейдон», а американская сторона, в свою очередь, провела очередное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Всё это подкрепляется риторической готовностью обеих сторон к «рассмотрению вопроса» возобновления ядерных испытаний. Понятно, что на текущий момент это больше слова, призванные остудить пыл другой стороны, поскольку договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний никто не отменял, но если возникнет реальная потребность, то необходимую инфраструктуру можно относительно оперативно подготовить.

Так, экс-начальник 12-го Главного управления Минобороны России генерал-полковник запаса Владимир Верховцев в комментарии агентству ТАСС заявил о том, что если политическое руководство РФ примет соответствующее решение, то поддерживаемый в состоянии частичной готовности полигон на архипелаге Новая Земля может быть полностью подготовлен к ядерным испытаниям в сжатые сроки. Сколько конкретно времени на это потребуется, Верховцев не отметил, но добавил, что точно больше одной недели.

Впрочем, как мы уже отметили чуть выше, для этого сначала должен полностью коллапсировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а последствия этого процесса сложно даже смоделировать, учитывая, насколько больше на планете стало государств-обладателей ядерного оружия и стран, стремящихся к этому статусу. Остаётся верить, что Россия и США как два главных игрока на ядерной арене осознают последствия разрушения стабилизирующих международную обстановку документов и соглашений.