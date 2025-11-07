Станция будет подчинена компании «РусГидро».

Несмотря на своё недвусмысленное название, компания «РусГидро» оперирует не только гидроэлектростанциями, а всеми типами электростанций, кроме атомных. В частности, в ведении «РусГидро» будет находиться новая строящаяся на Дальнем Востоке Артёмовская ТЭЦ-2, на которой сегодня было установлено первое энергетическое оборудование.

Речь идёт о завершении монтажа трансформаторов собственных нужд на открытом распределительном устройстве класса 110/220 кВ. Как сообщила пресс-служба компании, трансформаторы собственных нужд требуются для обеспечения внешнего питания станции — например, на этапе её строительства, ремонта или вынужденной остановки.

По плану, Артёмовская ТЭЦ-2 должна быть введена в эксплуатацию уже в следующем году. Расчётная электрическая мощность станции составляет 440 МВт, а тепловая — 456 Гкал/ч. Объект строится для обеспечения растущих энергетических потребностей Дальнего Востока, повышения отказоустойчивости системы и создания для неё своеобразного «запаса прочности».