События в мире Михаил Андреев
В восьми подмосковных городах 1 декабря впервые появятся платные парковки
Практика увеличения количества платных парковочных мест в стране будет только нарастать.

Платные парковки продолжают стремительно распространяться по России. В Москве без лишних материальных затрат запарковать транспортное средство за пределами дворов уже попросту невозможно, в перспективе такая же участь будет ждать города поменьше, вплоть до районных центров.

И вот пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщила о том, что с 1 декабря текущего года новые платные парковки появятся в 20 городах Подмосковья. В их числе восемь городов, в которых платные парковочные места вообще появятся впервые: это Ивантеевка, Кашира, Котельники, Луховицы, Можайск, Ступино и Щёлково.

Суммарно в указанный выше день в Подмосковье откроют 1 125 новых платных парковочных мест, а тариф, по крайней мере, в обозримой перспективе, будет единым: 25 рублей в час для мотоциклов, 50 рублей в час для легковых автомобилей и 100 рублей в час для грузовых автомобилей.

Руководство Подмосковья ссылается на опыт Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, реализация платных парковок в которых позволила не только избавить улицы от засилья стоящего повсюду личного транспорта, но и сделать парковочные места более доступными для кратковременной стоянки, не говоря уже о дополнительных и весьма значительных поступлениях в городские бюджеты.

На новых парковках организованы места для транспортных средств, используемых для сопровождения инвалидов. Стандартные же парковочные места будут бесплатными для владельцев электромобилей и членов многодетных семей.

#россия #экономика #автомобили #транспорт
