Из интерактивного кино — в кино настоящее.

Студия Quantic Dream известна рядом очень достойных игр в жанре интерактивного кино. В частности, Beyond Two Souls, вышедшей в 2013 году на PlayStation 3 и в 2019 году на PC. Проект получил очень высокие пользовательские оценки, и вот, исполнитель главной роли в данном интерактивном кино Эллиот Пейдж решил стать продюсером полноценного сериала по мотивам Beyond Two Souls.

Об этом сообщило издание Deadline. Как уточняется, экранизацией Beyond Two Souls будет заниматься продюсерская компания Pageboy Productions, которая уже приобрела соответствующую лицензию у студии Quantic Dream.

На данный момент говорить о подробностях сериала крайне преждевременно: он находится на совсем ранней стадии производства.

Как именно будет проводиться экранизация, не уточняется, но на данном этапе известно, что сериал сохранит нелинейный характер повествования, как было в видеоигре.