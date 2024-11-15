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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле подтвердили телефонный разговор Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем
Здесь выжимка разговора более полная.

Сегодня в немецкую прессу со стороны немецкого правительства была намеренно заброшена информация о том, что между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным состоялся первый за почти два года телефонный разговор. Как вы понимаете, этот разговор нужен в первую и в последнюю очередь немецкой стороне (России говорить с Германией при её действующем руководстве, по большому счёту, совершенно не о чем), собственно, по этой причине инициатива о проведении телефонного разговора шла именно от официального Берлина. И вот, спустя примерно час после звонка тот факт, что он действительно имел место, подтвердили в Кремле.

Как сообщила пресс-служба Кремля, это первый телефонный разговор Путина и Шольца с декабря 2022 года. В его рамках политики обсудили украинский кризис: Путин напомнил Шольцу, что именно политика коллективного Запада привела к этому кризису, и что Москва готова к его политико-дипломатическому урегулированию при условии полного выполнения изложенных российской стороной условий. Эти условия простые: полное признание новых территориальных реалий, полное выполнение российских требований относительно собственной безопасности, полное искоренение первопричины этого кризиса.

Была обсуждена тема российско-германских отношений. Путин отметил, что «недружественная» по отношению к России политика немецкого политического руководства привела к тому, что эти отношения беспрецедентно деградировали по всем без исключения направлениям. Также была затронута тема ближневосточного кризиса.

Путин и Шольц договорились поддерживать связь. Напомним, что версия телефонного разговора от немецкой стороны звучит так: Шольц призвал Путина завершить конфликт и вывести войска с Украины, а также заявил о готовности Германии поддерживать Украину столько, сколько потребуется. В любом случае, здесь важно не содержание разговора, а сам факт того, что он случился. Германии давно пора понять, что всё её благосостояние зиждилось на сотрудничестве с Россией, и что отношения с РФ нужны в первую и последнюю очередь самой Германии. Поэтому начало контакта можно только приветствовать. Впрочем, Берлину обязательно придётся ответить за свою откровенно враждебную политику по отношению к Москве: выплатить репарации за ущерб, нанесённый немецким оружием, и выплатить компенсации за экономический ущерб от незаконных рестрикций («санкций»), к которым Германия присоединилась, хотя могла этого не делать, выйдя, например, из Евросоюза, и выгнав американский военный контингент со своей территории.

#россия #украина #политика #боевые действия #германия
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Шольц спустя почти два года дозвонился до Путина — стороны обсудили украинский кризис
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