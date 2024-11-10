Правильный подход. Только безоговорочное снятие рестрикций и ещё выплата компенсаций за их введение.

Возможно, страны коллективного Запада, и в особенности Европа, этого ещё не понимают, но за свою политику в отношении других государств им придётся наконец-то ответить, причём по полной программе. По мере того, как другие страны видят, что Запад слаб, и в первую очередь это продемонстрировали членовредительские незаконные антироссийские рестрикции вкупе с неспособностью западного военно-промышленного комплекса соперничать с одним только российским, требования к Западу от всех тех, кого он так или иначе обидел или унизил, будут возрастать. Всё как в жизни, только в масштабах международных отношений.

В частности, сегодня глава МИД Ирана Аббас Аракчи в комментарии немецкому журналу Der Spiegel заявил, что и он лично, и Иран в целом готовы к диалогу с европейцами, но чтобы его начать, Европа тоже должна что-нибудь сделать. Аракчи уточнил, что имеет в виду, конечно же, европейские незаконные рестрикции («санкции») в отношении Ирана. Если Европа хочет диалога с Ираном, то рестрикции должны быть сняты.

«Санкции только усугубляют проблемы и никогда не помогали их решить — по крайней мере, в отношениях с Ираном. Они [санкции] не работали в прошлом, не работают сейчас и не будут работать в будущем, поэтому мой призыв следующий: забудьте о санкциях», — заявил глава МИД Ирана.

Здесь следует понимать, что Россия тоже выставила Западу условие для политико-дипломатического урегулирования текущего кризиса, спусковым крючком для которого стало стремление Запада использовать Украину в качестве антироссийского тарана. Условие похоже на то, что озвучил министр иностранных дел Ирана: с России обязаны быть сняты все до единого западные ограничения. Не потому, что эти рестрикции сильно ударили по российской экономике, вовсе нет, а исключительно из принципа: санкциям в современном мире не место, и те, кто их вводят, нарушая нормы международного права и международной торговли, должны отвечать за своё поведение. По-хорошему, необходимо ещё в обязательном порядке требовать компенсации за нанесённый этими ограничениями экономический ущерб. И нравится это Европе или нет, её мнение во всей этой истории интересует всё меньшее количество государств на планете.