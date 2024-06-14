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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин назвал отмену западных антироссийских санкций одним из условий мирного урегулирования по Украине
Это так-то минимум. С Запада, по-хорошему, нужно будет истребовать репарации и компенсации за поставки оружия на Украину и введение незаконных рестрикций.

Сегодня президент России Владимир Путин, по сути, выдвинул ультиматум официальному Киеву и спонсирующему его коллективному Западу. Если Украина и Запад хотят мира, то Украина, в свою очередь, должна вывести войска со всех новых регионов России в их административных границах (подчёркиваем: в административных границах, а не по линии боевого соприкосновения) и согласиться на нейтрализацию, демилитаризацию и денацификацию, а Запад, в свою очередь, должен отменить все незаконные антироссийские рестрикции, которые он ввёл за 10 лет.

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Необходимо понимать, что данное предложение, являющееся, по сути, ультиматумом, делалось Путиным в стенах МИД РФ вовсе без расчёта на то, что его примут. Естественно, украинское политическое руководство и нынешние функционеры на Западе на такие условия не пойдут. Данное предложение озвучивалось исключительно с целью обозначения российской позиции по данному кризису в глазах представителей глобального Юга. Посыл простой: Москва за мир на реалистичных и более чем выполнимых условиях, которые соответствуют российским интересам, Запад же витает в облаках и живёт в сказках, предлагая Москве капитуляцию.

На самом деле, данное требование вполне естественное. Незаконные рестрикции должны быть сняты в обязательном порядке, поскольку они, как минимум, в одностороннем порядке нарушают свободу передвижения людей, правила свободной торговли, а в ряде случаев (например, в вопросе поставок западных лекарственных препаратов в Россию) — и вообще нарушают право людей на жизнь в целом. Незаконные они потому, что, во-первых, являются односторонними, во-вторых, вводятся не Советом Безопасности ООН, а отдельными государствами или группами государств, и в-третьих, вводятся беспричинно: состояния войны между Россией и теми, кто вводят против неё рестрикции, нет.

Следует отметить, что снятие незаконных антироссийских односторонних рестрикций должно быть лишь частью условия окончания кризиса. Запад так далеко зашёл в своей риторике и, что гораздо хуже, в своих действиях, что для восстановления отношений с Москвой ему придётся не просто снять рестрикции (не потому, что Россия очень сильно от них страдает, нет, вовсе не поэтому, а просто из принципа), но и выплатить репарации за ущерб, нанесённый России западным оружием, переданным Украине, а также выплатить компенсации за экономический ущерб, который понесла Россия от вышеуказанных незаконных рестрикций.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #санкции #нато #евросоюз
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Путин: для завершения конфликта Украина должна полностью вывести войска с административных границ новых регионов России
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