Видите ли, информации у Белого дома пока недостаточно.

Сегодня около полудня над Белгородской областью произошла авиационная катастрофа военно-транспортного самолёта Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, вызванная попаданием в него зенитной ракеты, выпущенной подразделениями ВСУ со стороны Харьковской области. То, что дело обстояло именно так, сомнений не вызывает, но главные вопросы на сегодняшний день следующие: где было ПВО, которое проморгало летящие со стороны Украины ракеты, а также кто счёл хорошей идеей доверять официальному Киеву и отправлять транспортный самолёт, по сути, в прифронтовую зону, которая регулярно подвергается обстрелам.

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Американские журналисты, которые понимают, что произошедшее сегодня может стать началом опасной эскалации со стороны России, в ходе пресс-конференции в Белом доме поинтересовались у координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джона Кирби, что администрация США может сказать по поводу вышеуказанного происшествия.

По словам Кирби, в Белом доме знакомы с сообщениями о крушении российского Ил-76, однако не могут подтвердить их достоверность по причине недостаточного количества информации.

Необходимо помнить, что двойные стандарты — это основная форма внешнеполитической деятельности Соединённых Штатов. Когда происходит что-то, за что придётся отвечать (поступают сообщения, что Ил-76 был сбит ракетой ЗРК Patriot), в Белом доме делают вид, что не обладают достаточной информацией о произошедшем. Когда же надо обвинить политического оппонента в чём-то, то даже ждать официального следствия внезапно оказывается не нужно: как мы помним, в истории с малазийским пассажирским лайнером, который был сбит силами ВСУ, голословно обвинили Россию, и до сих пор придерживаются этой версии.

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Впрочем, что по этому поводу думают в Вашингтоне, сейчас меньше всего должно нас волновать. Необходимо разобраться, кто отдавал приказ на пуск ракет, не был ли это пример так называемой rogue operation (когда командование на местах не ставит в известность вышестоящее военное руководство), и если нет, то что дальше России делать с Украиной. Идея с созданием по периметру всей зоны боевого соприкосновения санитарной зоны, уходящей на десятки километров вглубь украинской территории (но без её присоединения к России) выглядит всё более и более неотвратимой, и чем быстрее она будет реализована, тем быстрее приграничные области смогут вернуться к мирной жизни.