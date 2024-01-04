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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Белый дом не считает Россию готовой к переговорам по Украине
Почему же? На российских условиях — хоть сегодня. На других — поздновато.

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Будучи самым запропагандированным и перевранным на Западе вооружённым конфликтом как минимум за последние десятилетия, российская специальная военная операция поставила Киев, Вашингтон и практически все европейские столицы в крайне затруднительное положение: наговорив и, что куда хуже, натворив очень много лишнего по отношению к РФ, Украина и страны коллективного Запада оказались в ловушке нарратива.

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Выход из этой ловушки политически предельно сложный: либо Вашингтон признаёт правомерность требований России к собственной безопасности, и тогда конфликт будет исчерпан дипломатически, но параллельно США придётся признать ещё и огромное количество манипулятивных действий как в отношении своих «союзников», так и в отношении «инструментов», либо боевые действия будут продолжаться вплоть до полного выполнения поставленных перед специальной операцией задач.

Между тем в западной прессе с неизвестной целью регулярно вбрасываются инфоповоды относительно якобы подаваемых Москвой сигналах о готовности к переговорному процессу. В очередной тупик нарратива американская и европейская пресса попала после массированных комбинированных ракетно-беспилотных ударов ВС РФ по военным объектам на Украине, на фоне которых представители СМИ поинтересовались у координатора по стратегическим коммуникациям в Совете по национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что всё происходящее значит.

Кирби заявил, что появляющиеся в прессе сообщения о готовности России к переговорам не стоит принимать за чистую монету: Москва, заявляет Кирби, своими действиями (имеются в виду массированные удары — прим. ред.) демонстрирует, что она не готова ни к каким переговорам.

Следует помнить, что технически Россия никогда от переговоров не отказывалась. Наоборот: дипломатический способ решения задачи обеспечения безопасности государства был предпочтительным. Но в декабре 2021 года нынешняя администрация Белого дома отказалась даже рассматривать предложение Москвы по новой архитектуре безопасности в Европе, подразумевавшей возвращение военной инфраструктуры НАТО назад на границы 1997 года. В итоге мы пришли к тому, что происходит уже без малого два года: к военному решению данной задачи и препятствованию военному освоению Североатлантическим альянсом территории Украины.

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Теперь, как вещают уже все представители высшего российского руководства, переговоры могут быть только на условиях России. Киев и спонсирующий его Запад же придерживаются так называемой Формулы Зеленского, означающей, вкратце, капитуляцию РФ и вывод российских войск со всех международно признанных территорий Украины с восстановлением её суверенитета над ними. Понятно, что реальные стороны конфликта до сих пор находятся на диаметрально противоположных концах переговорной «палки», и никакие переговоры в таких условиях попросту невозможны.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато
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