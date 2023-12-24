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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле заявили, что переговоры по Украине возможны только на условиях выполнения всех задач спецоперации
Конечно, лучше их все решить добрым словом. Но, как показывает практика, доброе слово вечно неправильно трактуют.

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Сейчас в западных столицах наблюдается паника: вектор движения вооружённого конфликта на Украине предельно очевиден, и он явно идёт не по красивому сказочному плану политических деятелей США и ЕС. На фоне этой паники «независимым» СМИ спускается задача вбрасывать в информационное поле сведения о том, что Россия якобы ищет переговоров на тему завершения боевых действий. Появляются данные донесения столь часто, что сегодня пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову пришлось в очередной раз выдать порцию «базы».

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По словам Пескова, в Кремле «действительно» готовы к переговорам — Путин неоднократно об этом говорил — однако переговоры будут вестись исключительно с целью выполнения всех поставленных перед специальной военной операцией задач. А это, напоминаем, полное разоружение ВСУ, запрет одиозной идеологии превосходства одних над другими, и целый ряд других требований.

Иными словами, ни о какой «формуле мира» Зеленского, в сути своей требующей от России полной и безоговорочной капитуляции, вывода войск с «украинской» территории, выдачи «военных преступников» и прочих фантазий, речи быть не может. Такие рассуждения, особенно, глядя на ход боевых действий, мягко говоря, нелепы.

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Понятно, что пока что для Киева такие условия неприемлемы по причине попадания в ловушку пропаганды, поэтому боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока не станет понятно, что ничего невыполнимого РФ Украине не предлагает.

#россия #украина #политика #боевые действия
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Robertas Balt
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